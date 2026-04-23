Фільчаков: Метою було перемогти на чемпіонаті Європи, але задоволений і "бронзою"

Український борець греко-римського стилю Ярослав Фільчаков став бронзовим призером чемпіонату Європи-2026, що проходить в албанській Тирані.

На шляху до "бронзи" харків'янин здолав двох нейтральних спортсменів та поступився у півфіналі лише данському борцю Турпалу Альвійовичу Бісултанову.

Чемпіон поспілкувався з Фільчаковим та дізнався про першу медаль у новій ваговій категорії, боротьбу з росіянами та планами на майбутнє.

– Бронза Чемпіонату Європи – це успіх чи розчарування для вас?

– Це моя перша медаль в цій ваговій категорії, 87 кілограмів. Мета була перемогти на цьому чемпіонаті Європи, але задоволений бронзовою нагородою. Мені є над чим працювати, буду робити висновки і йти далі.

– У бронзовому фіналі ви здолали нейтрального бійця. Також ви перемогли ще одного в 1/8. Боротись із представником країни-агресора дає додаткової мотивації?

– Моя мета перемагати кожного борця. Я не збираюсь давати спуску нікому, за яку б країну вони не виступали.

– У півфіналі ви поступились представнику Данії. В який момент поєдинку і що пішло не за планом?

– Це була моя перша зустріч із цим борцем. Я не повинен був так програвати, але я зроблю висновки і обовʼязково переможу його наступного разу.

– Як вам атмосфера чемпіонату Європи?

– Я звик до цієї атмосфери. Це неперевершене відчуття свята боротьби, особливо коли здобуваєш медаль на змаганнях такого рівня.

– Що далі для вас після континентальної першості?

– Аналізуємо помилки і працюємо далі. Будемо готуватись до чемпіонату світу, який відбудеться восени в Бахрейні. Завдання таке ж як і на кожні змагання – виходити на кожен поєдинок і робити все на максимум.