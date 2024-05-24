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Бондар та Маланчук завоювали золото на чемпіонаті Європи U-23

Станіслав Лисак — 24 травня, 21:20
Бондар та Маланчук завоювали золото на чемпіонаті Європи U-23

Українські борчині здобули чотири медалі в завершальний день чемпіонату Європи U-23, що відбувається в азербайджанському Баку. Золоті нагороди завоювали Лілія Маланчук та Ірина Бондар. Зазначимо, що жіночі змагання відбуваються за правилами вільної боротьби.

Маланчук у фінальному поєдинку вагової категорії до 53 кг виявилася сильнішою за місцеву борчиню Елнуру Маммадову.

Бондар здолала нейтральну білоруску Яну Третьяк у ваговій категорії до 62 кг.

Поразки у фінальній сутичці зазнала Надія Соколовська. У ваговій категорії до 72 кг золото завоювала ще одна білоруська спортсменка Аліна Шаучук.

Четверту нагороду Україні принесла Соломія Винник, яка у бронзовому фіналі здолала болгарку Несрін Сулейманову.

Раніше золото у ваговій категорії до 76 кг завоювала Марія Орлевич. Срібло на рахунку Марії Винник та Маноли Скобельської. Також бронзову нагороду на ЧЄ здобув Олег Халілов.

Лілія Маланчук Соломія Винник Ірина Бондар Надія Соколовська

Лілія Маланчук

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