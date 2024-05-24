Бондар та Маланчук завоювали золото на чемпіонаті Європи U-23

Українські борчині здобули чотири медалі в завершальний день чемпіонату Європи U-23, що відбувається в азербайджанському Баку. Золоті нагороди завоювали Лілія Маланчук та Ірина Бондар. Зазначимо, що жіночі змагання відбуваються за правилами вільної боротьби.

Маланчук у фінальному поєдинку вагової категорії до 53 кг виявилася сильнішою за місцеву борчиню Елнуру Маммадову.

Бондар здолала нейтральну білоруску Яну Третьяк у ваговій категорії до 62 кг.

Поразки у фінальній сутичці зазнала Надія Соколовська. У ваговій категорії до 72 кг золото завоювала ще одна білоруська спортсменка Аліна Шаучук.

Четверту нагороду Україні принесла Соломія Винник, яка у бронзовому фіналі здолала болгарку Несрін Сулейманову.

Раніше золото у ваговій категорії до 76 кг завоювала Марія Орлевич. Срібло на рахунку Марії Винник та Маноли Скобельської. Також бронзову нагороду на ЧЄ здобув Олег Халілов.