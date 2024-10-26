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Українські борчині завоювали шість медалей на чемпіонаті світу U-23

Володимир Клепач — 26 жовтня, 15:11
Українські борчині завоювали шість медалей на чемпіонаті світу U-23
НОК України

Українські борчині завоювали шість медалей на чемпіонаті світу U-23 в албанській Тирані.

Про це повідомляє НОК України.

Турнір ще триває, але жіноча збірна, яка була представлена 10 спортсменками, вже завершила виступи.

Дві українські борчині виграли золоті медалі. У ваговій категорії до 59 кг на першу сходинку п'єдесталу піднялася Соломія Винник. Для українки це друга поспіль перемога на змаганнях світової першості до 23-х років. У ваговій категорії до 62 кг не було рівних Ірині Бондар. У вересні українка стала чемпіонкою світу до 20 років.

Окрім двох золотих нагород медальна скарбничка України поповнилася 4 бронзовими: Наталія Клівчуцька (до 50 кг), Олександра Хоменець (до 55 кг), Аліна Філіпович (до 57 кг), Анастасія Алпєєва (до 72 кг).

Цей результат дозволив українським борчиням посісти третє загальнокомандне місце.

Кілька днів тому українські борці здобули медалі на турнірах у Румунії та Казахстані.

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