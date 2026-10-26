Міністр спорту України відреагував на вибір Москви господарем ЧС-2030 з важкої атлетики

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний прокоментував рішення Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF) призначити Москву господарем чемпіонату світу 2030 року.

Відповідний пост очільник міністерства опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Готуємо офіційні звернення до Міжнародної федерації важкої атлетики та Міжнародного олімпійського комітету щодо ганебного рішення надати Росії право провести чемпіонат світу 2030 року. Ми закликаємо переглянути це рішення та провести новий, прозорий відбір країни, яка прийматиме чемпіонат.

Я порушу це питання також з нашими міжнародними партнерами, зокрема на найближчих офіційних подіях із міністрами спорту країн Ради Європи та ЄС. Прагнемо консолідувати міжнародну позицію – закликаємо міжнародну спортивну спільноту публічно виступити проти проведення чемпіонату в Росії.

Поки Росія продовжує війну проти України, проведення міжнародних змагань на її території неприпустиме. Особливо цинічним це рішення є зараз, коли напередодні зими Росія посилює удари по українських містах та енергетиці, вбиває людей і погрожує Європі.

І на цьому тлі міжнародна федерація пропонує світовій спортивній спільноті зібратися в Москві, звідки віддають накази про ці злочини. Фактично закрити на них очі. Для кремля такий чемпіонат стане інструментом пропаганди та політичної реабілітації Путіна.

Це небезпечний сигнал, що країна може продовжувати війну й водночас повертатися до міжнародного спорту. Це заохочення безкарності та зневага до принципів, які світовий спорт має захищати. Ми використаємо всі доступні механізми та надалі працюватимемо з міжнародними партнерами, щоб закликати не проводити цей чемпіонат в Росії", – заявив Бідний.