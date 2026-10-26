Дуже несподіване рішення: тренер збірної України – про вибір Москви господарем ЧС-2030 з важкої атлетики
Державний тренер національної збірної України з важкої атлетики Дмитро Сухоцький відреагував на рішення Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF) провести чемпіонат світу у Москві.
Його слова передає Суспільне Спорт.
"Це рішення для нас дуже несподіване. На нього ми дивимося із розчаруванням і занепокоєнням щодо того, що буде відбуватися далі в міжнародному спорті. Наші спортсмени продовжують готуватися до міжнародних і всеукраїнських змагань під обстрілами, повітряними тривогами. Часто вони змушені змінювати свої локації.
Тому рішення провести чемпіонат світу в Москві сприймається дуже болісно для нас. Повернення російського спорту на міжнародну арену вже давно почало відбутися, але рішення надавати Росії право приймати чемпіонати світу - це вже значно серйозніший крок. Ми будемо очікувати від IWF якихось пояснень, чи враховували вони взагалі безпеку українських спортсменів під час перебування в Москві", - сказав він.
Надалі українська федерація робитиме все необхідне, щоб IWF переглянула своє рішення.
"Насамперед федерація буде звертатися до IWF, аби переглянути це рішення, із закликом про те, аби була зміна локації чемпіонату світу. Для нас на цей час це дуже негативне рішення, яке ми не розуміємо, і будемо намагатися його оскаржити. Але не можу надавати жодних гарантій, тому що це треба оцінювати вже з юристами щодо оскарження в судовому порядку", - підсумував Сухоцький.
Нагадаємо, напередодні Москву оголосили господарем ЧС-2030 з важкої атлетики. Це перший випадок з лютого 2022 року, коли Росії віддали право проведення чемпіонату світу з олімпійського виду спорту.