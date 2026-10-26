Дуже несподіване рішення: тренер збірної України – про вибір Москви господарем ЧС-2030 з важкої атлетики

Державний тренер національної збірної України з важкої атлетики Дмитро Сухоцький відреагував на рішення Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF) провести чемпіонат світу у Москві.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Це рішення для нас дуже несподіване. На нього ми дивимося із розчаруванням і занепокоєнням щодо того, що буде відбуватися далі в міжнародному спорті. Наші спортсмени продовжують готуватися до міжнародних і всеукраїнських змагань під обстрілами, повітряними тривогами. Часто вони змушені змінювати свої локації.

Тому рішення провести чемпіонат світу в Москві сприймається дуже болісно для нас. Повернення російського спорту на міжнародну арену вже давно почало відбутися, але рішення надавати Росії право приймати чемпіонати світу - це вже значно серйозніший крок. Ми будемо очікувати від IWF якихось пояснень, чи враховували вони взагалі безпеку українських спортсменів під час перебування в Москві", - сказав він.