Перша в історії перемога та боротьба проти найкращих: підсумки дебюту жіночої збірної України у Лізі націй

Лише рік тому український вболівальник захоплювався грою та подвигами гравців чоловічої збірної України з волейболу в дебютному для себе сезоні Ліги націй. Тоді наша команда до останнього претендувала на вихід у плейоф.

Не вистачило перемоги…

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Паралельно жіноча збірна вигравала "золото" Золотої Євроліги-2025 – третє у своїй історії. Ця перемога була важливим кроком для команди, адже серйозно наблизила дівчат до дебютного виступу в Лізі націй.

Як працює система: в Лізі націй змагається 18 команд, І вилітає лише одна збірна, та, що посяде останнє місце за підсумком усіх матчів. А тому зайти в ЛН також може лише одна команда – путівку отримує найбільш рейтингова збірна з тих, хто не є учасником турніру.

Нею і стали "синьо-жовті".

Перед підсумками, трішки про збірну

У заявку на перший ігровий тиждень Ліги націй увійшли 14 українських волейболісток:

Пасуючі: Дар'я Шаргородська (Жетису, Казахстан), Олена Напалкова (Вієсті, Фінляндія)

Діагональні: Вікторія Данчак (ІБК Альтос, Республіка Корея), Анна Артишук (Пальмберг, Німеччина)

Вікторія Данчак (ІБК Альтос, Республіка Корея), Анна Артишук (Пальмберг, Німеччина) Догравальниці: Олександра Міленко (Динамо, Румунія), Юлія Димар (Берел, Казахстан), Валерія Нудьга (Олімпіада, Кіпр), Марта Федик (Капошвар, Угорщина)

Олександра Міленко (Динамо, Румунія), Юлія Димар (Берел, Казахстан), Валерія Нудьга (Олімпіада, Кіпр), Марта Федик (Капошвар, Угорщина) Центральні блокуючі: Світлана Дорсман (Девелопрес, Польща), Уляна Котар (Мюлуз, Франція), Діана Мелюшкіна (Бешикташ, Туреччина), Катерина Жилінська (Радомка, Польща)

Світлана Дорсман (Девелопрес, Польща), Уляна Котар (Мюлуз, Франція), Діана Мелюшкіна (Бешикташ, Туреччина), Катерина Жилінська (Радомка, Польща) Ліберо: Аріна Бойко (Буковинка), Аліка Луценко (Вроцлав, Польща).

Хто з них – лідери команди? В атаці це безперечно Олександра Міленко – 26-річна догравальниця прямо зараз перебуває серед лідерів Ліги націй за очками (62). Другою є діагональна Данчак, у якої 41 очко.

Окремих компліментів заслуговують і Діана Мелюшкіна та Дар'я Шаргородська, у яких назбиралося 8 та 7 успішних блоків відповідно. При тому поруч ще й Дорсман та Димар (по 6).

Трохи незрозуміла ситуація з Анною Артишук, яка була головною ударною силою в Золотій Євролізі, проте в Лізі націй втратила місце в основі та виходить дуже епізодично. Тим не менш, не згадати про неї ми не могли.

Загалом у нас сильна (все ж, 16 місце рейтингу) та, що важливіше, перспективна команда – середній вік становить лише 23 роки. Молодшими складами можуть похизуватися тільки команди Нідерландів, Німеччини, Чехії та Франції (22), а також Болгарії (20).

Volleyball World

Хто тренер?

З початку 2025 року жіночу збірну України з волейболу тренує 40-річний фахівець Якуб Глушак. Власне, саме він привів нашу команду до перемоги в Золотій Євролізі 2025, а також до дебютного виступу в Лізі націй.

При тому він має паралельну роботу в клубному волейболі – спершу очолював польську Радомку до кінця 2025-го, а з червня 2026 року тренує Сталь Мелець.

Якуб Глушак cev.eu

Яким видався дебют у Лізі націй?

Важко оцінити, адже з одного боку – поразка 0:3, де реальна боротьба велася лише в третьому сеті. З іншого – Україна грала проти США, 3-разового чемпіона Ліги націй, віцечемпіона Олімпійських ігор 2024.

Україна – США 0:3 (16:25, 17:25, 23:25)

Було видно, що це дійсно дебютна гра – українки дуже важко розпочали перший сет, тренеру навіть довелося робити низку замін, аби зупинити збільшення відриву. Але українкам ніяк не вдавалося взяти серію.

Лише тричі за весь сет Україна забирала 2 розіграші поспіль. Тож перша партія закономірно завершилася комфортною перемогою американок з перевагою в 9 очок.

Другий сет розпочався взагалі катастрофічно – 0:6. Від такого було вкрай важко оговтатись, тож в якийсь момент рахунок навіть дійшов до 14:22, а в підсумку завершився 17:25.

І наче мінімально краще за першу партію. Але.

Саме тут стало зрозуміло, що Україна може нав'язувати боротьбу, навіть у грі проти явних фаворитів. Підопічні Глушака вперше у грі взяли 3 очки поспіль, почали більше та якісніше атакувати та зуміли скоротити відставання, хоч і не суттєво.

Проте це дало поштовх до третього сету, в якому Україна вперше у грі вийшла вперед. Обидві команди йшли очко в очко до рахунку 20:21. Лише після того США взяли дві подачі та довели гру до мінімальної перемоги.

Після гри Якуб Глушак окремо виділив гру своїх підопічних у вирішальній партії:

"Я думаю, що в третьому сеті ми нарешті почали показувати, що хотіли показати з самого початку. Ми були більш агресивними на подачі – це був ключ до успіху. Так, ми програли перший матч в історії у Лізі націй. Я сподіваюся, що моя команда збереже в пам'яті третій сет – він показав, як нам потрібно грати упродовж усього турніру. Особливо коли ми граємо проти таких команд, як США".

Загалом Україна була навіть кращою за суперниць в атаках (42:39), але вщент програла в блоках (2:9), подачах (3:9 ейсів) та помилках. Українки віддали американкам 18 (!) очок власними помилками – вдвічі більше за суперниць.

На початку тексту ми окремо виділяли Міленко. Що ж, Олександра розділила перше місце з Данчак за кількістю набраних очок – по 11. Це у грі проти США, і це, як виявилося, був її найгірший результат.

Американські гірки по-українськи

Україна – Німеччина 3:2 (25:21, 30:28, 14:25, 19:25, 15:13)

Неймовірний старт, серія з 5 поспіль очок вже з другого розіграшу та лідерство, яке німкені так і не зуміли перехопити жодного разу в першому сеті.

Україна виграла свій дебютний сет в Лізі націй, і зробила це домінантно, проти команди, якій у травні програла 0:3 у спарингу. Так, збірна Німеччини не є світовим грандом, але це стабільний учасник плейоф крупних турнірів.

І ось наша збірна впевнено забирає в них першу партію. А в другій робить камбек з -6 та навіть виходить на сетбол. Німеччина відігрується, команди обмінюються подачами, суперниці роблять брейк та самі виходять на вирішальне очко, те саме робить і Україна.

FIVB

Але німкені забивають.

Треба сказати, що під час гри відчувалося, як Україні стає все важче грати на рівних, а суперниці навпаки додавали. Тому здавалося, що ця втрачена можливість могла стати фатальною.

І тут треба відмітити чудову роботу нашої збірної з челленджами. Україна попросила перевірку – понад хвилину всі на майданчику та біля екранів чекали на її результат. І це сталося! Челлендж задовільнили, а Україна гарантувала собі перший бал в Лізі націй.

Проте, як ми вже казали, ініціатива перейшла до Німеччини. Третій сет суперниці забрали розгромно – 25:14. Четвертий теж без жодних проблем – 25:19. Гра перейшла в тайбрейк, який грають до 15 очок, де, будьмо відверті, важко було повірити в перемогу.

Але. Саме Україна вирвала її. Як? Неймовірними блоками! За тайбрейк їх назбиралося 4 – за попередні сети було стільки ж. А головне – коли. Два останні очка України у цій грі – блоки! У підсумку мінімальна (15:13), але перемога. Перша в історії!

Найрезультативнішою гравчинею знову стала Олександра Міленко, яка набрала 22 очка. Окремої похвали також заслуговує Вікторія Данчак, у якої 17 балів.

"Рівень нашої гри йшов то вгору, то вниз. Ми почали дуже добре, потім припинили грати. Але я радий, що на тайбрейку ми повернулися на свій рівень готовими грати та забирати перемогу. Думаю, що це був дуже-дуже визначальний момент для збірної України в цілому. Особливо, друга частина тайбрейку, коли ми почали знову грати добре в атаці. Моя команда показала, що ми ніколи не здаємося, що у нас є хороша якість, що ми – хороша опозиція для найкращих команд у світі. Після гри з США я сказав, що у Лізі націй Україна здатна зробити сюрпризи – нам не довелося чекати довго на них. Я дуже задоволений і радий, і хочу привітати гравчинь та команду. Ми зробили велику роботу напередодні гри – і ось результат", – сказав після історичної перемоги Глушак.

Реванш, який не вдався

Україна – Японія 1:3 (20:25, 25:16, 16:25, 20:25)

На цьому моменті захотілося серйозно поскаржитися. Так, українки вперше потрапили в Лігу націй, тож майже кожна збірна виглядає фаворитом проти нас, але. Чому ж на дебютний тиждень нам дісталися одна з найсильніших у світі Америка та ще й 5 місце світового рейтингу Японія.

Але навіть так з японками у нас були шанси ще до гри. Не так давно – наприкінці літа 2025 року – команди вже грали між собою на груповому етапі чемпіонату світу.

Тоді Україна була дуже близькою до перемоги – виграла 2 перші сети, були близькими, щоб забрати 4-й (24:26). Проте віддали його, а згодом і тайбрейк. Україна програла та втратила шанси на вихід у плейоф, пустивши вперед саме Японію та чинних на той момент чемпіонок – Сербію.

Цього разу дуже хотілося реваншу.

Та й гра, знову ж таки, дозволяла. Так, поступилися в першому сеті, маючи кращий старт. Ключовою стала серія японок у середині гри з 5 очок. Однак одразу ж без жодних проблем забрали наступну партію.

Але Японія на те й одна з найкращих команд світу, що може вмикатися, коли потрібно. Старт третього сету японки забрали під чисту – 1:7, 4:10. Вже тоді було зрозуміло, що Україна поступиться – так і сталося.

Залишалося сподіватися, що дівчата зможуть перевести гру в тайбрейк. Перебіг 4 партії натякав, що це можливо. Рівна гра трималася до рахунку 20:21, після чого японки забрали серію розіграшів та гру.

Українки завершилися. На це вплинув і важкий графік – все ж довелося грати третій день поспіль, при тому, що минулого дня партія тривала всі 5 сетів. І технічно Японія була сильнішою.

"Можу сказати, що на 50% я задоволений, а на 50% – ні. У цьому матчі, думаю, ми заслужили мінімум на 1 очко. Особливо у першому та четвертому сетах ми грали добре, але припустилися забагато помилок в кінцівках сетів. Також ми не змогли зупинити Ваду – вона атакувала майже звідусіль, і майже завжди до підлоги. Тож це трохи засмутило нас, але це урок для нас. До матчу ми знали, що Японія – сильна команда", – говорив після поразки Глушак.

Так і є, Україна заслужила на очко, бо була суттєво кращою в блоках (14:3) та кількості помилок (15:21). І він правий, що японки атакували майже звідусіль. Їхня перевага за успішними атаками шалена – 64:43. Вона, а також поганий прийом подач суперниць (9 ейсів Японії – це забагато) і стали причиною поразки України.

Що ж до нашої команди, то лідеркою за очками знову стала Олександра Міленко (17). Чудовий дебют в Лізі націй від нашої догравальниці.

Коли проблеми вийшли на перший план

Україна – Франція 2:3 (25:18, 25:15, 20:25, 19:25, 10:15)

Ні, старт був чудовий – за відносно рівної гри саме Україна забрала перший сет. А старт 6:0 у другій партії, який переріс у 18:10 та перемогу 25:15 – здавалося, став ключовим у матчі – з 2:0 за сетами та такою перевагою у грі перемога була вже в кишені.

Але третій сет прибив надії. Українки віддали перші 7 розіграшів. Ніби й скоротили до -2, але одразу ж віддали ще 5 очок. Згодом перевага Франції взагалі зросла до +10. Україна намагалася врятуватися, навіть дійшла до рахунку 20:24, але на жаль.

Відчувши власну силу та слабкість України Франція забрала ще й четвертий сет. Забрала впевнено, взявши у кінцівці серію з 4 раундів. Тому й до тайбрейку підходила з психологічною перевагою.

України ж на вирішальний сет не вистачило.

Дуже прикра поразка у матчі, який "синьо-жовті" мали забирати. Ніби й заробили очко проти більш сильної команди, але успіхом це назвати важко.

Проблеми збірної України

Перша – психологічна. За 4 поєдинки наша команда два рази дозволила супернику перевести гру на тайбрейк, лідируючи при цьому 2:0 за сетами. Про це навіть говорив головний тренер команди:

"Ми не можемо думати, що два сети – це перемога. Кінець матчу – це коли ти виграєш три сети. Цей матч, а також ігри проти Японії та Німеччини показали, що коли ми ведемо в рахунку – втрачаємо фокус, перестаємо бути агресивними. Це те, що нам треба змінити, щоб грати кращий волейбол і здобувати більше перемог", – сказав Глушак.

Друга проблема – подачі та прийом. Наша збірна вкрай мало забиває ейсами. Зокрема, дівчата подають суцільні планери, без силових подач, на відміну від наших суперниць, у який результативних подач навіть більше за норму.

Тут і везіння (кілька разів проходив ейс через торкання сітки), і наша слабкість при прийомі. Неодноразово українки не могли порозумітися між собою та вирішити, хто ж має прийняти, через що просто віддавали суперницям очко. І з цим потрібно щось робити.

В чому наша сила?

Блоки! Те, чим минулого року яскраво виділялася чоловіча команда, стало сильною стороною і жіночої збірної. На жаль не одразу, а лише з кінця останньої партії проти Німеччини. Проте за дві наступні гри їх назбиралося 28!

І, звісно ж, Олександра Міленко. Вона стала найкращою у трьох стартових матчах та однією з найкращих у грі з француженками. Там на перший план вийшла Юлія Димар, а Міленко дещо просіла. Можливо через це й програли…

Олександра Міленко Volleyball World

Турнірна таблиця:

Після 4 матчів Україна опинилася внизу турнірної таблиці, набравши 3 очки. З іншого боку, суперники у команди Якуба Глушака були сильними – Японія виграла всі матчі та йде другою, США опинилося у п'ятірці, Німеччина та Франція – поруч з Україною, але вище.

Останньою йде Домініканська Республіка, у якої лише 1 очко. Поруч Тайланд з двома балами.

Бразилія – 4 перемоги (4 матчі), 11 очок (12:4) Японія – 4 перемоги (4 матчі), 11 очок (12:4) Італія – 3 перемоги (4 матчі), 10 очок (11:4) Чехія – 3 перемоги (4 матчі), 9 очок (9:3) США – 3 перемоги (4 матчі), 8 очок (9:5) Китай – 3 перемоги (4 матчі), 8 очок (9:6) Польща – 3 перемоги (4 матчі), 7 очок (10:7) Канада – 2 перемоги (4 матчі), 7 очок (9:7) Нідерланди – 2 перемоги (4 матчі), 6 очок (7:6) Бельгія – 2 перемоги (4 матчі), 5 очок (8:10) Туреччина – 2 перемоги (4 матчі), 5 очок (7:9) Сербія – 1 перемога (4 матчі), 5 очок (7:9) Німеччина – 1 перемога (4 матчі), 4 очки (5:10) Франція – 1 перемога (4 матчі), 3 очки (7:11) Україна – 1 перемога (4 матчі), 3 очки (6:11) Болгарія – 1 перемога (4 матчі), 3 очки (4:9) Таїланд – 0 перемог (4 матчі), 2 очки (4:12) Домініканська Республіка – 0 перемог (4 матчі), 1 очко (3:12)

Що далі?

Другий ігровий тиждень розпочнеться для українок 17 червня матчем саме проти Таїланду. Наступного дня буде гра з Польщею, далі – Нідерланди. А після дня відпочинку Україна зустрінеться з Болгарією.

Щоб боротися за вищі місця підопічні Якуба Глушака повинні обігрувати Болгарію та Таїланд, а також набирати очки з Нідерландами. Польща все ж буде явним фаворитом гри, там буде важко, але можливо.