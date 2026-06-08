Перша в історії перемога та боротьба проти найкращих: підсумки дебюту жіночої збірної України у Лізі націй
Лише рік тому український вболівальник захоплювався грою та подвигами гравців чоловічої збірної України з волейболу в дебютному для себе сезоні Ліги націй. Тоді наша команда до останнього претендувала на вихід у плейоф.
Не вистачило перемоги…
Паралельно жіноча збірна вигравала "золото" Золотої Євроліги-2025 – третє у своїй історії. Ця перемога була важливим кроком для команди, адже серйозно наблизила дівчат до дебютного виступу в Лізі націй.
Як працює система: в Лізі націй змагається 18 команд, І вилітає лише одна збірна, та, що посяде останнє місце за підсумком усіх матчів. А тому зайти в ЛН також може лише одна команда – путівку отримує найбільш рейтингова збірна з тих, хто не є учасником турніру.
Нею і стали "синьо-жовті".
Перед підсумками, трішки про збірну
У заявку на перший ігровий тиждень Ліги націй увійшли 14 українських волейболісток:
- Пасуючі: Дар'я Шаргородська (Жетису, Казахстан), Олена Напалкова (Вієсті, Фінляндія)
- Діагональні: Вікторія Данчак (ІБК Альтос, Республіка Корея), Анна Артишук (Пальмберг, Німеччина)
- Догравальниці: Олександра Міленко (Динамо, Румунія), Юлія Димар (Берел, Казахстан), Валерія Нудьга (Олімпіада, Кіпр), Марта Федик (Капошвар, Угорщина)
- Центральні блокуючі: Світлана Дорсман (Девелопрес, Польща), Уляна Котар (Мюлуз, Франція), Діана Мелюшкіна (Бешикташ, Туреччина), Катерина Жилінська (Радомка, Польща)
- Ліберо: Аріна Бойко (Буковинка), Аліка Луценко (Вроцлав, Польща).
Хто з них – лідери команди? В атаці це безперечно Олександра Міленко – 26-річна догравальниця прямо зараз перебуває серед лідерів Ліги націй за очками (62). Другою є діагональна Данчак, у якої 41 очко.
Окремих компліментів заслуговують і Діана Мелюшкіна та Дар'я Шаргородська, у яких назбиралося 8 та 7 успішних блоків відповідно. При тому поруч ще й Дорсман та Димар (по 6).
Трохи незрозуміла ситуація з Анною Артишук, яка була головною ударною силою в Золотій Євролізі, проте в Лізі націй втратила місце в основі та виходить дуже епізодично. Тим не менш, не згадати про неї ми не могли.
Загалом у нас сильна (все ж, 16 місце рейтингу) та, що важливіше, перспективна команда – середній вік становить лише 23 роки. Молодшими складами можуть похизуватися тільки команди Нідерландів, Німеччини, Чехії та Франції (22), а також Болгарії (20).
Хто тренер?
З початку 2025 року жіночу збірну України з волейболу тренує 40-річний фахівець Якуб Глушак. Власне, саме він привів нашу команду до перемоги в Золотій Євролізі 2025, а також до дебютного виступу в Лізі націй.
При тому він має паралельну роботу в клубному волейболі – спершу очолював польську Радомку до кінця 2025-го, а з червня 2026 року тренує Сталь Мелець.
Яким видався дебют у Лізі націй?
Важко оцінити, адже з одного боку – поразка 0:3, де реальна боротьба велася лише в третьому сеті. З іншого – Україна грала проти США, 3-разового чемпіона Ліги націй, віцечемпіона Олімпійських ігор 2024.
Україна – США 0:3 (16:25, 17:25, 23:25)
Було видно, що це дійсно дебютна гра – українки дуже важко розпочали перший сет, тренеру навіть довелося робити низку замін, аби зупинити збільшення відриву. Але українкам ніяк не вдавалося взяти серію.
Лише тричі за весь сет Україна забирала 2 розіграші поспіль. Тож перша партія закономірно завершилася комфортною перемогою американок з перевагою в 9 очок.
Другий сет розпочався взагалі катастрофічно – 0:6. Від такого було вкрай важко оговтатись, тож в якийсь момент рахунок навіть дійшов до 14:22, а в підсумку завершився 17:25.
І наче мінімально краще за першу партію. Але.
Саме тут стало зрозуміло, що Україна може нав'язувати боротьбу, навіть у грі проти явних фаворитів. Підопічні Глушака вперше у грі взяли 3 очки поспіль, почали більше та якісніше атакувати та зуміли скоротити відставання, хоч і не суттєво.
Проте це дало поштовх до третього сету, в якому Україна вперше у грі вийшла вперед. Обидві команди йшли очко в очко до рахунку 20:21. Лише після того США взяли дві подачі та довели гру до мінімальної перемоги.
Після гри Якуб Глушак окремо виділив гру своїх підопічних у вирішальній партії:
"Я думаю, що в третьому сеті ми нарешті почали показувати, що хотіли показати з самого початку. Ми були більш агресивними на подачі – це був ключ до успіху. Так, ми програли перший матч в історії у Лізі націй.
Я сподіваюся, що моя команда збереже в пам'яті третій сет – він показав, як нам потрібно грати упродовж усього турніру. Особливо коли ми граємо проти таких команд, як США".
Загалом Україна була навіть кращою за суперниць в атаках (42:39), але вщент програла в блоках (2:9), подачах (3:9 ейсів) та помилках. Українки віддали американкам 18 (!) очок власними помилками – вдвічі більше за суперниць.
На початку тексту ми окремо виділяли Міленко. Що ж, Олександра розділила перше місце з Данчак за кількістю набраних очок – по 11. Це у грі проти США, і це, як виявилося, був її найгірший результат.
Американські гірки по-українськи
Україна – Німеччина 3:2 (25:21, 30:28, 14:25, 19:25, 15:13)
Неймовірний старт, серія з 5 поспіль очок вже з другого розіграшу та лідерство, яке німкені так і не зуміли перехопити жодного разу в першому сеті.
Україна виграла свій дебютний сет в Лізі націй, і зробила це домінантно, проти команди, якій у травні програла 0:3 у спарингу. Так, збірна Німеччини не є світовим грандом, але це стабільний учасник плейоф крупних турнірів.
І ось наша збірна впевнено забирає в них першу партію. А в другій робить камбек з -6 та навіть виходить на сетбол. Німеччина відігрується, команди обмінюються подачами, суперниці роблять брейк та самі виходять на вирішальне очко, те саме робить і Україна.
Але німкені забивають.
Треба сказати, що під час гри відчувалося, як Україні стає все важче грати на рівних, а суперниці навпаки додавали. Тому здавалося, що ця втрачена можливість могла стати фатальною.
І тут треба відмітити чудову роботу нашої збірної з челленджами. Україна попросила перевірку – понад хвилину всі на майданчику та біля екранів чекали на її результат. І це сталося! Челлендж задовільнили, а Україна гарантувала собі перший бал в Лізі націй.
Проте, як ми вже казали, ініціатива перейшла до Німеччини. Третій сет суперниці забрали розгромно – 25:14. Четвертий теж без жодних проблем – 25:19. Гра перейшла в тайбрейк, який грають до 15 очок, де, будьмо відверті, важко було повірити в перемогу.
Але. Саме Україна вирвала її. Як? Неймовірними блоками! За тайбрейк їх назбиралося 4 – за попередні сети було стільки ж. А головне – коли. Два останні очка України у цій грі – блоки! У підсумку мінімальна (15:13), але перемога. Перша в історії!
Найрезультативнішою гравчинею знову стала Олександра Міленко, яка набрала 22 очка. Окремої похвали також заслуговує Вікторія Данчак, у якої 17 балів.
"Рівень нашої гри йшов то вгору, то вниз. Ми почали дуже добре, потім припинили грати. Але я радий, що на тайбрейку ми повернулися на свій рівень готовими грати та забирати перемогу. Думаю, що це був дуже-дуже визначальний момент для збірної України в цілому. Особливо, друга частина тайбрейку, коли ми почали знову грати добре в атаці.
Моя команда показала, що ми ніколи не здаємося, що у нас є хороша якість, що ми – хороша опозиція для найкращих команд у світі. Після гри з США я сказав, що у Лізі націй Україна здатна зробити сюрпризи – нам не довелося чекати довго на них. Я дуже задоволений і радий, і хочу привітати гравчинь та команду. Ми зробили велику роботу напередодні гри – і ось результат", – сказав після історичної перемоги Глушак.
Реванш, який не вдався
Україна – Японія 1:3 (20:25, 25:16, 16:25, 20:25)
На цьому моменті захотілося серйозно поскаржитися. Так, українки вперше потрапили в Лігу націй, тож майже кожна збірна виглядає фаворитом проти нас, але. Чому ж на дебютний тиждень нам дісталися одна з найсильніших у світі Америка та ще й 5 місце світового рейтингу Японія.
Але навіть так з японками у нас були шанси ще до гри. Не так давно – наприкінці літа 2025 року – команди вже грали між собою на груповому етапі чемпіонату світу.
Тоді Україна була дуже близькою до перемоги – виграла 2 перші сети, були близькими, щоб забрати 4-й (24:26). Проте віддали його, а згодом і тайбрейк. Україна програла та втратила шанси на вихід у плейоф, пустивши вперед саме Японію та чинних на той момент чемпіонок – Сербію.
Цього разу дуже хотілося реваншу.
Та й гра, знову ж таки, дозволяла. Так, поступилися в першому сеті, маючи кращий старт. Ключовою стала серія японок у середині гри з 5 очок. Однак одразу ж без жодних проблем забрали наступну партію.
Але Японія на те й одна з найкращих команд світу, що може вмикатися, коли потрібно. Старт третього сету японки забрали під чисту – 1:7, 4:10. Вже тоді було зрозуміло, що Україна поступиться – так і сталося.
Залишалося сподіватися, що дівчата зможуть перевести гру в тайбрейк. Перебіг 4 партії натякав, що це можливо. Рівна гра трималася до рахунку 20:21, після чого японки забрали серію розіграшів та гру.
Українки завершилися. На це вплинув і важкий графік – все ж довелося грати третій день поспіль, при тому, що минулого дня партія тривала всі 5 сетів. І технічно Японія була сильнішою.
"Можу сказати, що на 50% я задоволений, а на 50% – ні. У цьому матчі, думаю, ми заслужили мінімум на 1 очко. Особливо у першому та четвертому сетах ми грали добре, але припустилися забагато помилок в кінцівках сетів.
Також ми не змогли зупинити Ваду – вона атакувала майже звідусіль, і майже завжди до підлоги. Тож це трохи засмутило нас, але це урок для нас. До матчу ми знали, що Японія – сильна команда", – говорив після поразки Глушак.
Так і є, Україна заслужила на очко, бо була суттєво кращою в блоках (14:3) та кількості помилок (15:21). І він правий, що японки атакували майже звідусіль. Їхня перевага за успішними атаками шалена – 64:43. Вона, а також поганий прийом подач суперниць (9 ейсів Японії – це забагато) і стали причиною поразки України.
Що ж до нашої команди, то лідеркою за очками знову стала Олександра Міленко (17). Чудовий дебют в Лізі націй від нашої догравальниці.
Коли проблеми вийшли на перший план
Україна – Франція 2:3 (25:18, 25:15, 20:25, 19:25, 10:15)
Ні, старт був чудовий – за відносно рівної гри саме Україна забрала перший сет. А старт 6:0 у другій партії, який переріс у 18:10 та перемогу 25:15 – здавалося, став ключовим у матчі – з 2:0 за сетами та такою перевагою у грі перемога була вже в кишені.
Але третій сет прибив надії. Українки віддали перші 7 розіграшів. Ніби й скоротили до -2, але одразу ж віддали ще 5 очок. Згодом перевага Франції взагалі зросла до +10. Україна намагалася врятуватися, навіть дійшла до рахунку 20:24, але на жаль.
Відчувши власну силу та слабкість України Франція забрала ще й четвертий сет. Забрала впевнено, взявши у кінцівці серію з 4 раундів. Тому й до тайбрейку підходила з психологічною перевагою.
України ж на вирішальний сет не вистачило.
Дуже прикра поразка у матчі, який "синьо-жовті" мали забирати. Ніби й заробили очко проти більш сильної команди, але успіхом це назвати важко.
Проблеми збірної України
Перша – психологічна. За 4 поєдинки наша команда два рази дозволила супернику перевести гру на тайбрейк, лідируючи при цьому 2:0 за сетами. Про це навіть говорив головний тренер команди:
"Ми не можемо думати, що два сети – це перемога. Кінець матчу – це коли ти виграєш три сети. Цей матч, а також ігри проти Японії та Німеччини показали, що коли ми ведемо в рахунку – втрачаємо фокус, перестаємо бути агресивними. Це те, що нам треба змінити, щоб грати кращий волейбол і здобувати більше перемог", – сказав Глушак.
Друга проблема – подачі та прийом. Наша збірна вкрай мало забиває ейсами. Зокрема, дівчата подають суцільні планери, без силових подач, на відміну від наших суперниць, у який результативних подач навіть більше за норму.
Тут і везіння (кілька разів проходив ейс через торкання сітки), і наша слабкість при прийомі. Неодноразово українки не могли порозумітися між собою та вирішити, хто ж має прийняти, через що просто віддавали суперницям очко. І з цим потрібно щось робити.
В чому наша сила?
Блоки! Те, чим минулого року яскраво виділялася чоловіча команда, стало сильною стороною і жіночої збірної. На жаль не одразу, а лише з кінця останньої партії проти Німеччини. Проте за дві наступні гри їх назбиралося 28!
І, звісно ж, Олександра Міленко. Вона стала найкращою у трьох стартових матчах та однією з найкращих у грі з француженками. Там на перший план вийшла Юлія Димар, а Міленко дещо просіла. Можливо через це й програли…
Турнірна таблиця:
Після 4 матчів Україна опинилася внизу турнірної таблиці, набравши 3 очки. З іншого боку, суперники у команди Якуба Глушака були сильними – Японія виграла всі матчі та йде другою, США опинилося у п'ятірці, Німеччина та Франція – поруч з Україною, але вище.
Останньою йде Домініканська Республіка, у якої лише 1 очко. Поруч Тайланд з двома балами.
- Бразилія – 4 перемоги (4 матчі), 11 очок (12:4)
- Японія – 4 перемоги (4 матчі), 11 очок (12:4)
- Італія – 3 перемоги (4 матчі), 10 очок (11:4)
- Чехія – 3 перемоги (4 матчі), 9 очок (9:3)
- США – 3 перемоги (4 матчі), 8 очок (9:5)
- Китай – 3 перемоги (4 матчі), 8 очок (9:6)
- Польща – 3 перемоги (4 матчі), 7 очок (10:7)
- Канада – 2 перемоги (4 матчі), 7 очок (9:7)
- Нідерланди – 2 перемоги (4 матчі), 6 очок (7:6)
- Бельгія – 2 перемоги (4 матчі), 5 очок (8:10)
- Туреччина – 2 перемоги (4 матчі), 5 очок (7:9)
- Сербія – 1 перемога (4 матчі), 5 очок (7:9)
- Німеччина – 1 перемога (4 матчі), 4 очки (5:10)
- Франція – 1 перемога (4 матчі), 3 очки (7:11)
- Україна – 1 перемога (4 матчі), 3 очки (6:11)
- Болгарія – 1 перемога (4 матчі), 3 очки (4:9)
- Таїланд – 0 перемог (4 матчі), 2 очки (4:12)
- Домініканська Республіка – 0 перемог (4 матчі), 1 очко (3:12)
Що далі?
Другий ігровий тиждень розпочнеться для українок 17 червня матчем саме проти Таїланду. Наступного дня буде гра з Польщею, далі – Нідерланди. А після дня відпочинку Україна зустрінеться з Болгарією.
Щоб боротися за вищі місця підопічні Якуба Глушака повинні обігрувати Болгарію та Таїланд, а також набирати очки з Нідерландами. Польща все ж буде явним фаворитом гри, там буде важко, але можливо.