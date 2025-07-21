Щастя було так близько: огляд та підсумки виступу збірної України у Лізі націй

Без перебільшення блискучий виступ чоловічої збірної України з волейболу у перших двох турах Ліги націй дозволяв мріяти про великий успіх. Після восьми поєдинків наша збірна мала 5 перемог, 15 очок, і знаходилась на шостому місці з вісімнадцяти команд у своєму дебютному сезоні в еліті світового волейболу.

Для виходу в фінальну частину змагань необхідно було посісти місце у топ-7.

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І це виглядало цілком реальним завданням. Адже у словенській Любляні суперниками збірної України мали бути аутсайдери Нідерланди і Сербія та команда Канади, яка ні на що вже не претендувала. З найкращих збірних світу зустрітися доводилося лише з чемпіонами світу, італійцями.

Три перемоги забезпечували нашій команді путівку до Китаю, на Фінал восьми. Більше того, в процесі змагань з’ясувалося, що навіть двох виграшів українцям вистачало. Але… про все по порядку.

Україна – Нідерланди 3:2 (25:21, 20:25, 20:25, 26:24, 15:13)

Склад збірної України був уже традиційним. Центральні блокуючі – Юрій Семенюк, "Проект Варшава", Польща та Валерій Тодуа, "Бендзин", Польща. Догравальники – Дмитро Янчук, "Епіцентр-Подоляни" та Ілля Ковальов, "Барком-Кажани". Діагональний – Василь Тупчій, "Барком-Кажани". Зв’язуючий – Віталій Щитков, "Епіцентр-Подоляни". Ліберо – Олександр Бойко, "Епіцентр-Подоляни".

Команда Нідерландів з усіх сил намагалася не посісти останнє місце і не вилетіти з Ліги націй. Старт зустрічі був рівним, а вирішальний ривок українці зробили завдяки двом вдалим челенджам Рауля Лосано після рахунку 11:11. Наша збірна набрала три поспіль очки й перевагу вже не віддала.

Окремо відзначимо дебют у національній команді 20-річного центрального блокуючого Андрія Челеняка з "Епіцентра-Подолян". За комфортної переваги 23:19 він вийшов на подачу замість Валерія Тодуа і треба було бачити, наскільки по-дружньому вітали вихід на майданчик молодого волейболіста партнери по команді.

А другий сет розпочався з ривка 7:3 від нідерландців. За рахунку 6:10 знову на майданчику з’явився Челеняк і навіть подав ейс. Однак підібратися до суперників так і не вдалося – 20:25. Головна проблема в грі нашої збірної полягала в тому, що за два сети не вдалося зробити жодного блоку.

Перший блок вдалося зробити на самому початку третього сету. Проте українці робили забагато помилок в атаці, до чого призводили, в тому числі, невдалі другі передачі. Спалах вдалих дій нашої команди стався за рахунку 13:16, два блоки поспіль дозволили навіть вийти вперед – 18:17. Тут уже увімкнулися нідерландці, двічі заблокували Іллю Ковальова, і з наступних 10 очок забрали 8 – 20:25.

Ілля Ковальов та Валерій Тодуа на блоці FIVB

Дуже напруженою виявилася четверта партія поєдинку. Після стартового ривку збірної України 6:2 пара помилок від Ковальова (Лосано тут же замінив його на Кісілюка) та трохи фарту допомогли нідерландцям зрівняти рахунок. Наші волейболісти знову вийшли вперед і з проблемами, але утримували мінімальну перевагу аж до настання подвійного сет-пойнту, на другому з яких центральний блокуючий нідерландців Плак подав ейс, вирівнявши ситуацію, 24:24. Після швидкого зйому українців потужна подача Кісілюка завершилася дограванням перехідного м’яча від Янчука і перемогою в партії – 26:24.

Тай-брейк став апогеєм напруги усього матчу. Як і в четвертій партії, українці повели в рахунку найперше завдяки атакам Василя Тупчія, проте нідерландці змогли зрівнятися на 10. Тут вкрай вчасно прилетів ейс від Кісілюка, а суперники двічі поспіль помилилися в атаці. Потрійний матч-пойнт за рахунку 14:11 вдалося реалізувати з третьої спроби. Перемогу збірній України приніс Дмитро Янчук – 15:13.

Україна – Італія 2:3 (15:25, 20:25, 25:16, 25:23, 10:15)

На матч проти чинних чемпіонів світу відпочинок отримав один з лідерів нашої збірної Ілля Ковальов, який мав пошкодження між другим та третім турами Ліги націй. Зрозуміло, що головними матчами для команди України мали стати зустрічі проти сербів та канадців, де необхідно було перемагати.

Замість Ковальова у старті вийшов Кісілюк, до того ж зв’язуючого Щиткова замінив Синиця.

Здавалося, що справжньої боротьби проти основного складу збірної Італії ми не побачимо. Сімоне Джанеллі та Алессандро Мікелетто подачами раз по раз знищували наш прийом, головна перевага наших суперників полягала саме в цьому. У першому сеті українці не вийшли з 15 очок, у другій партії все ж змогли дістатися до позначки у 20 пунктів.

І раптом все перевернулося догори дригом!

Старт третьої партії у виконанні нашої збірної видався просто шаленим. Завдяки прекрасній грі в атаці від Дмитра Янчука та Василя Тупчія рахунок швидко став зростати на користь України – 8:2, 12:4. Спроби італійців щось змінити ні до чого не призвели. Сет чемпіони світу програли з розгромним рахунком 16:25.

Василь Тупчій в атаці проти потріного блоку італійців FIVB

Надалі італійці прийшли до тями, але українську машину, яка раптово завелася, було не спинити. Головна зброя апеннінців у перших двох партіях – подача – перестала працювати, натомість у відповідь полетіли ейси від Янчука та Полуяна. Дмитро у підсумку набрав найбільше очок (25) за матч на дві команди. Весь сет збірна України знаходилася на пару очок попереду італійців і сет залишила за собою – 25:23.

Досвід важливих матчів у суперників, на жаль, дався взнаки у вирішальній партії. Від її початку вони відірвалися на три очки, і наздогнати Італію Україні не вдалося – 10:15.

Україна – Сербія 0:3 (22:25, 19:25, 17:25)

Перед грою з Сербією важливим питанням було, чи не повториться історія з матчем проти Бразилії у перший ігровий тиждень. Тоді українці дали справжній бій фаворитам, вели 2:0 за партіями, поступилися 2:3, і наступного дня в них не вистачило сил на команду Ірану.

Перед грою з сербами збірна України провела взагалі два поспіль п’ятисетові матчі, у тому числі, проти чемпіонів світу італійців. На жаль, команда знову наступила на бразильські граблі.

У стартовому складі на гру знову не опинилося Ковальова, його замінив Полуян. Очевидно, форма Іллі зараз є дійсно не найкращою.

У першому сеті рівність спостерігалася до рахунку 14:14, коли українці на подачах Віталія Щиткова відірвалася на 4 очки. І несподівано втратила перевагу, адже і Полуян, і Тупчій раз по раз впиралися у блок. На кінцівку партії Лосано довелося-таки випускати Ковальова, але і його серби заблокували двічі поспіль – 22:25.

Юрій Семенюк атакує першим темпом FIVB

У другій партії збірна Сербії виглядала ще переконливіше, і з середини сету за рахунок блоку та наших помилок пішла вперед і впевнено перемогла – 19:25.

А у третьому сеті боротьби зовсім не було – 17:25. Після цієї поразки шанси збірної України на вихід у фінальний раунд Ліги націй стали виглядати мінімальними.

Україна – Канада 1:3 (21:25, 27:25, 29:31, 21:25)

Провівши три гри поспіль, у суботу, 19 липня, збірна України отримала день відпочинку. А разом з ним – подарунок від американців, які несподівано поступилися німцям, котрим вже нічого не було потрібно. Команда США втратила шанси випередити Україну.

Якщо додати до цього "планові" поразки Ірану від Франції, а Словенії – від Італії, то раптом виявилося, що наша команда після 11 зіграних матчів залишилася на сьомому, прохідному місці у турнірній таблиці. Перемога над Канадою з рахунком 3:0 або 3:1 гарантувала українцям потрапляння у фінальну стадію Ліги націй.

Рауль Лосано знову розпочав без Ковальова у старті. Для канадців цей поєдинок не мав турнірного значення, і вони дали відпочити своєму лідеру – центральному блокуючому Маккарті.

Початок гри став шокуючим – 0:4. Деякий час українці набирали очки виключно на помилках канадців на подачі. У середині партії нашій команді вдалося зрівнятися на 14, однак кінцівку сету збірна провалила відверто дитячими помилками – 21:25. Тут всі розклади стали однозначними. Для виходу в фінальну частину Ліги націй потрібно було вигравати три наступні партії.

Старт другого сету додав оптимізму. Подачі Полуяна й атаки Тупчія та Семенюка дозволили нашій команді відірватися на 5 очок – 7:2. Ця перевага трималася до рахунку 17:12, коли проблеми у грі нашої збірної раптово повернулися.

Канадці завдяки куражу догравальника Варги і невдалим діям українців у захисті зуміли зрівнятися на 23, і на наших вболівальників знову очікував традиційний валідол. На третьому сет-пойнті вчасно прокинувся наш блок, і молодий центральний блокуючий Олександр Коваль, який змінив Тодуа, поставив крапку в партії – 27:25.

Третій сет фактично вирішив долю збірної України у цьогорічній Лізі націй. Незважаючи на перевагу у середині партії (16:13) і ще один ривок ближче до її закінчення (21:18), спадів у грі нашої команди було забагато. Тому справа знову дійшла до більше-менше, де в українців зовсім зникла подача й канадці перемогли – 31:29.

Василь Тупчій в розпачі FIVB

Зрозумівши, що шансів на продовження боротьби в Лізі націй шансів фактично нема, збірна України особливо не опиралася у четвертому сеті. Суперники весь час були попереду і закрили гру з рахунком 25:21.

Підсумки групового турніру Ліги націй

У Словенії збірна України здобула лише одну перемогу в чотирьох матчах, набравши загалом 3 очки. З рівним показником звитяг та поразок, по 6, наша команда посіла дев’яте місце, рівно у середині таблиці. Якби хтось сказав перед початком турніру, де українці опиняться в підсумку, скоріш за все, задоволеними були б не тільки вболівальники, а й гравці. Але ж залишався один крок до виходу в плейоф…

Вище голови стрибнути, на жаль, не вдалося. Тому є декілька причин.

По-перше, недосвідченість гравців збірної. В дебютному для них сезоні Ліги націй проводити трохи більше, ніж за місяць, три тури по чотири матчі за п’ять днів проти найкращих команд світу вкрай складно. Додайте сюди переліт до Бразилії й назад з кардинальної зміною часових поясів. Недарма у топ-збірних більшість лідерів пропускали мінімум один, а то й два тури.

По-друге, невелика можливість ротації гравців. Як тільки випав Ковальов, одразу просіла якість гри, тим більше, на фоні загальної втоми. Це збірна Японії може протягом поєдинку повністю поміняти склад (згадайте поєдинок з Україною), і фактично не втратити в рівні волейболу. В нас такої можливості й близько нема.

Ілля Ковальов FIVB

По-третє, певні прорахунки досвідченого Рауля Лосано. Тут в жодному разі не буде спроби повісити всіх собак на головного тренера, адже саме під його керівництвом напівтретій склад команди вийшов у Лігу націй. Попередньому наставнику Угісу Крастіньшу основою і з Плотницьким такого зробити не вдавалося.

Однак боротьба до останнього з фаворитами, у першому турі – з Бразилією, у третьому – з Італією, мов пилососом висмоктала з гравців сили на гру в матчах наступного дня. Відповідно, з Іраном та Сербією. Однієї перемоги з якоюсь із посильних для нашої команди збірних у підсумку й не вистачило. Настільки досвідчений спеціаліст, як Лосано, мав такі речі передбачити.

Тим не менш, не забуваємо, що головною метою на дебютний виступ у Лізі націй для збірної України значився невиліт назад до Золотої Євроліги. Апетит прийшов під час їжі, проте варто дивитися на ситуацію об’єктивно. Потрібен час, щоб дорости до світових топів.

А за виступ потрібно подякувати команді та тренеру. За яскраві емоції, за в цілому якісну гру, незважаючи на всі наявні проблеми.

Що ж до підсумків групового турніру Ліги націй, то визначилися чвертьфінальні пари, які з 30 липня по 3 серпня у китайському Нінбо вестимуть боротьбу за титул.

Пари фінального раунду Ліги націй 2025

Японія – Польща

Китай – Бразилія

Італія – Словенія

Франція – Куба

Залишила Лігу націй збірна Нідерландів, яка посіла останню позицію серед 18 команд.

Що далі

Поки найсильніші чоловічі команди світу визначатимуть найсильнішого у Лізі націй, збірна України розпочне підготовку до чемпіонату світу, який відбудеться з 12 по 28 вересня на Філіппінах.

Наші волейболісти потрапили до групи F, а суперниками стануть: Італія, чинний чемпіон світу, а також Бельгія та Алжир. Для виходу з групи потрібно посісти одне з двох перших місць.

Побажаємо збірній України якісної підготовки та вдалого виступу!