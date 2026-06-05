Вони заслужили на цей результат: тренер жіночої збірної Німеччини прокоментував поразку від України

Головний тренер жіночої збірної Німеччини Джуліо Бреголі прокоментував поразку від національної команди України, відзначивши високий рівень гри суперниць та проблеми підходу своєї команди до гри.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Як я кажу щоразу, процес однаковий – неважливо, поразка чи перемога. Але процес побудови команди триває однаково. Звісно, я незадоволений. Звісно, ми зіграли не надто добре, але потрібно відзначити, що Україна відіграла дуже добре. Це не те щоб одна команда нічого не зробила – ні, вони зіграли дуже якісний матч".

Наставник німецької команди констатував низький градус агресії серед своїх волейболісток та заявив, що Україна заслуговувала на цю перемогу.

"Ми не були достатньо агресивними на подачі. Я казав дівчатам, що нам треба дуже добре подавати проти українок – бо вони здатні добре атакувати після хороших прийомів. Я казав, що у них є хороша пасуюча, а у цьому матчі усі українки відіграли добре. Україна заслужила на цей результат. Нам треба по-іншому підходити до матчу. Не можу пояснити причину, але ми дуже повільно розпочали".

Нагадаємо, що "синьо-жовті" перемогли Німеччину в другому турі Ліги націй з рахунком 3:2. Ця перемога стала дебютною для "синьо-жовтих". У першому турі вони поступились США у трьох сетах.

Наступним суперником підопічних Якуба Глушака стане збірна Японії. Матч відбудеться 5 червня та розпочнеться о 23:30 за київським часом.