Cподіваюся, що команда збереже в пам'яті третій сет: тренер жіночої збірної України про поразку від США у Лізі націй

Головний тренер жіночої збірної України з волейболу Якуб Глушак прокоментував поразку команди від США у Лізі націй, звернувши увагу на вдалий третій сет.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Я думаю, що в третьому сеті ми нарешті почали показувати, що хотіли показати з самого початку. Ми були більш агресивними на подачі – це був ключ до успіху. Так, ми програли перший матч в історії у Лізі націй. Я сподіваюся, що моя команда збереже в пам'яті третій сет – він показав, як нам потрібно грати упродовж усього турніру. Особливо коли ми граємо проти таких команд, як США".

Польський фахівець наголосив, що це лише початок літнього сезону й команда продовжує будувати фундамент гри.

"Для нас це лише початок літнього сезону. Ми будуємо фундамент нашої команди, шукаємо найкращі опції в атаці. Я впевнений, що ми будемо додавати якість гри від матчу до матчу – і це допоможе нам вигравати".

Нагадаємо, що "синьо-жовті" поступилися команді США із рахунком 0:3. У третьому сеті українки вперше вийшли вперед і в підсумку збільшили свою перевагу до п'яти очок – 11:6. Проте американки змогли наздогнати українок та знову краще зіграли в кінцівці.

Зауважимо, що Глушак очолив жіночу збірну на початку 2025 року.