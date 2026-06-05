Тренер збірної України оцінив історично перемогу "синьо-жовтих" у Лізі націй

Головний тренер жіночої збірної України з волейболу Якуб Глушак висловився про перемогу своєї команди над Німеччиною в Лізі націй.

Його слова передає Суспільне Спорт.

Фахівець заявив, що це надзвичайно важливий результат для "синьо-жовтих". Він віддав належне своїм підопічним за проявлений характер у складні моменти зустрічі.

"Тут було багато таких моментів. Рівень нашої гри йшов то вгору, то вниз. Ми почали дуже добре, потім припинили грати. Але я радий, що на тайбрейку ми повернулися на свій рівень готовими грати та забирати перемогу. Думаю, що це був дуже-дуже визначальний момент для збірної України в цілому. Особливо, друга частина тайбрейку, коли ми почали знову грати добре в атаці.

Моя команда показала, що ми ніколи не здаємося, що у нас є хороша якість, що ми – хороша опозиція для найкращих команд у світі. Після гри з США я сказав, що у Лізі націй Україна здатна зробити сюрпризи – нам не довелося чекати довго на них. Я дуже задоволений і радий, і хочу привітати гравчинь та команду. Ми зробили велику роботу напередодні гри – і ось результат", – сказав Глушак.