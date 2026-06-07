Україна втратила одну позицію в турнірній таблиці Ліги націй

У суботу, 6 червня, відбулися матчі третього туру волейбольної Ліги націй серед жіночих збірних.

У центральному поєдинку ігрового тижня чинні чемпіонки світу та переможниці Ліги націй, збірна Італії, здолала команду Туреччини (3:1).

Завдяки цій перемозі збірна Італії вийшла на перше місце в турнірній таблиці Ліги націй. По 9 очок також набрали команди Японії, Бразилії та Чехії, але в італійок краща різниця виграних сетів.

Збірна України 6 червня не грала. "Синьо-жовті" опустилися з 14 на 15 місце.

Турнірна таблиця Ліги націй Standings provided by Sofascore

Свій наступний матч у Лізі націй українки проведуть 7 червня проти Франції. Поєдинок розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, що у першому турі Україна поступилася США (0:3), у наступному матчі перемогла на тай-брейку Німеччину (3:2) та програла Японії (1:3) у третьому поєдинку.