Жіноча збірна України назвала склад на Лігу націй

Жіноча збірна України з волейболу оголосила склад на дебютний в історії команди ігровий тиждень Ліги націй-2026.

До заявки увійшли 14 волейболісток:

Пасуючі: Дар'я Шаргородська (Жетису, Казахстан), Олена Напалкова (Вієсті, Фінляндія)

Діагональні: Вікторія Даньчак (ІБК Альтос, Республіка Корея), Анна Артишук (Пальмберг, Німеччина)

Догравальниці: Олександра Міленко (Динамо, Румунія), Юлія Димар (Берел, Казахстан), Валерія Нудьга (Олімпіада, Кіпр), Марта Федик (Капошвар, Угорщина)

Центральні блокуючі: Світлана Дорсман (Девелопрес, Польща), Уляна Котар (Мюлуз, Франція), Діана Мелюшкина (Бешикташ, Туреччина), Катерина Жилінська (Радомка, Польща);

Ліберо: Аріна Бойко (Буковинка), Аліка Луценко (Вроцлав, Польща).

Жіноча Ліга націй з волейболу триватиме з 3 червня до 12 липня. На першому тижні Ліги націй Україна гратиме на майданчику Канади, де також змагатимуться збірні Франції, Японії, Німеччини та США.

Напередодні українки обіграла Францію та вперше здобула перемогу на товариському турнірі, який проходить у межах підготовки до Ліги націй-2026.