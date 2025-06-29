Жіноча збірна України перемогла Угорщину та втретє виграла Золоту Євролігу-2025

Жіноча збірна України з волейболу здобула перемогу над Угорщиною у фіналі Золотої Євроліги-2025.

Українки зуміли обіграти суперниць у чотирьох сетах – 25:16, 23:25, 25:15, 25:17.

Золота Євроліга, жінки

Фінал, 29 червня

Україна – Угорщина 3:1 (25:16, 23:25, 25:15, 25:17)

У півфінальних поєдинках українки без проблем обіграли Швецію, не віддавши суперницям жодного сету. А ось Угорщина у п'яти сетах здолала Румунію.

Зауважимо, що виграш Золотої Євроліги не гарантує збірній України прямого виходу до Ліги націй.

Для кваліфікації до ЛН потрібно посідати найвище місце в рейтингу серед тих, хто зараз не виступає у турнірі, українська національна команда побореться за цю путівку з Аргентиною та Пуерто-Ріко.

Для України це вже третій фінал в історії у Золотій Євролізі та третя перемога. Попередні відбулися у 2017 та 2023 роках.

Нагадаємо, наприкінці січня жіноча збірна отримала нового головного тренера. "Синьо-жовтих" очолив 39-річний польський фахівець Якуб Глушак, який працює наставником польського клубу Таурон-Ліги "Радомка" з міста Радома.