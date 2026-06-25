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Тренер збірної України – про перемогу над Італією: Я дуже пишаюся нашою командою

Олександр Булава — 25 червня 2026, 20:31
Тренер збірної України – про перемогу над Італією: Я дуже пишаюся нашою командою
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Помічник головного тренера збірної України Агустін Брісколі оцінив перемогу над національною командою Італії у Лізі націй.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Ця перемога була неймовірною. Ми грали на дуже високому рівні, були дуже агресивними. Я дуже пишаюся нашою командою і тренер сказав те саме. Хочу подякувати підтримці, персоналу, гравцям — всім причетним за цю перемогу", – сказав тренер.

Також Брісколі відзначив роль Олега Плотницького, але зазначив, що це була перемога всієї команди.

"Олег Плотницький дав багато енергії команді, це правда. Але справа не лише у ньому — інші гравці теж тиснуть та зростають. Тут, у Словенії, ми багато працюємо, показуємо багато пристрасті та чудово граємо", – підсумував Брісколі.

Нагадаємо, напередодні Україна перемогла третю команду світу – збірну Бразилії, а сьогодні обіграла чинних чемпіонів світу – національну команду Італії.

Зазначимо, що українці стартували в Лізі націй з розгромної поразки від Японії. Потім були перемоги над Китаєм та Кубою, а в останньому матчі першого тижня – поразка від Польщі.

Наступний матч українці зіграють 26 червня проти Канади, далі буде Болгарія (28 червня).

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