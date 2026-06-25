Україна пише історію: Синиця – про історичну перемогу над Італією

Пасуючий збірної України Юрій Синиця відреагував на сенсаційну перемогу над національною командою Італії у Лізі націй.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Це неймовірні відчуття. Ми дуже щасливі, бо пишемо історію. Це неймовірні відчуття, їх важко описати словами. Ми працюємо над цими [передачами] на тренуваннях. У нас було півтора місяця підготовки до цього турніру, ми знаємо один одного. Гадаю, це наша перевага над іншими командами", — зазначив Синиця.

Нагадаємо, напередодні Україна перемогла третю команду світу – збірну Бразилії, а сьогодні обіграла чинних чемпіонів світу – національну команду Італії.

Зазначимо, що українці стартували в Лізі націй з розгромної поразки від Японії. Потім були перемоги над Китаєм та Кубою, а в останньому матчі першого тижня – поразка від Польщі.

Наступний матч українці зіграють 26 червня проти Канади, далі буде Болгарія (28 червня).