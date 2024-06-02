Україна у тай-брейку програла Бельгії, проте вийшла у Фінал чотирьох Золотої Євроліги

Чоловіча збірна України з волейболу у тай-брейку поступилася Бельгії в заключному шостому матчі Золотої Євроліги-2024.

Поєдинок завершився з рахунком 3:2 (25:20, 15:25, 21:25, 27:25, 15:11). У першому сеті була доволі рівна боротьба, команди йшли очко в очко, але бельгійці зуміли забрати 4 останні подачі поспіль.

У другому українці лідирували протягом усієї гри та впевнено довели її до перемоги, зрівнявши загальний рахунок.

Третій сет був дуже схожим на перший. Знову рівний матч протягом якого команди обмінювалися подачами, проте цього разу останні бали взяли вже підопічні Рауля Лосано.

Четвертий розпочинався в рівній боротьбі тож все знову вирішувалося на останніх подачах. Перевага 1 балу до останнього була за Бельгією, проте вдалий блок українців на рахунку 23:23 дозволив мати перевагу вже Україні, але вона не змогла нею скористатися. Зрештою, гра перейшла у тай-брейк, в якому сильнішою виявились саме бельгійці.

Попри цю поразку, збірна України з третього місця вийшла у Фінал чотирьох. Окрім неї, туди пробилися ще Хорватія, Чехія та Естонія. У півфіналі українці зустрінуться з чехами. Поєдинок відбудеться 15 червня.

Золота Євроліга-2024

Груповий раунд, 6 тур

2 червня

Бельгія — Україна 3:2 (25:20, 15:25, 21:25, 27:25, 15:11)

У перших двох матчах Золотої Євроліги команда Лосано спершу обіграла Румунію, а згодом не залишила шансів Азербайджану. У третьому турі українці поступилися Чехії.

У наступному матчі збірна України упевнено виграла Люксембург, після чого перемогла й Португалію.