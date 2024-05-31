Україна перемогла Португалію в Золотій Євролізі

Збірна України з волейболу перемогла Португалію у п'ятому матчі Золотої Євроліги-2024.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1 (25:16, 17:25, 25:22, 25:23). У першому сеті українці лідирували протягом усієї гри та впевнено довели його до перемоги.

Другий розпочався з невеликої серії португальців, що дозволило забезпечити себе комфортною перевагою. Однак у середині сета підопічні Рауля Лосано майже зрівняли рахунок (15:13), але майже одразу дозволили суперникам відновити комфортну відстань. Зрештою Португалія перемогла.

Третій сет також впевненіше розпочали суперники, проте на рахунку 8:6 українці взяли 7 подач, що дозволило їм знову вийти вперед.

Останній сет розпочинався в рівній боротьбі, але ближче до середини матчу Португалія взяла кілька серій поспіль і вийшла вперед (15:8), проте вже незабаром Україна відігралася, а потім довела гру до закономірної перемоги.

Золота Євроліга-2024

Груповий раунд, 5 тур

31 травня

Україна - Португалія 3:1 (25:16, 17:25, 25:22, 25:23)

У перших двох матчах Золотої Євроліги команда Рауля Лосано спершу обіграла Румунію, а згодом не залишила шансів Азербайджану. У третьому турі українці поступилися лідерам дивізіону Чехії.

У наступному матчі збірна України упевнено виграла Люксембург. Наразі українці посідають третє місце.

Зазначимо, що для виходу в плей-офф необхідно потрапити до топ-4 турнірної таблиці. Наступний поєдинок "синьо-жовті" зіграють проти Бельгії 2 червня.