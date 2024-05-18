Збірна України перемогла Румунію в першому матчі Золотої Євроліги

Чоловіча збірна України з волейболу у напруженому матчі перемогла Румунію в першому матчі Золотої Євроліги-2024.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1. Українці прикро поступилися в першому сеті, проте змогли вибороти перемогу в наступних двох. Результат зустрічі вирішився у 4-му сеті.

Підопічні Рауля Лосано розпочали його з невеликої переваги, проте майже одразу ініціативу перехопили суперники. Вони вели в рахунку до середини гри, після чого українці спершу зрівняли рахунок, а потім і вийшли вперед, взявши 4 розіграші поспіль. Збірна України навіть покращила цю перевагу та впевнено довела гру до перемоги.

Золота Євроліга, чоловіки

Перший матч, 18 травня

Україна — Румунія (20:25, 25:21, 25:23, 25:19)

Наступний поєдинок українці проведуть 19 травня проти збірної Азербайджану.

Нагадаємо, у межах підготовки до Золотої Євроліги Україна провела дві гри. Спершу команда програла Німеччині, а потім поступилася ще й Польщі.

Раніше до національної команди відмовилися доєднуватися восьмеро гравців, зокрема й лідери збірної Олег Плотницький та Василь Тупчій. Їм загрожують санкції від Федерації волейболу України. Президент ФВУ Михайло Мельник їхній вчинок назвав зрадою.

До слова, у чоловічій волейбольній збірній не вперше відбувається скандал. Минулого року волейболісти відмовилися виступати за національну команду через розбіжності з федерацією щодо преміальних перед турніром претендентів на перепустку до Ліги Націй.