Чоловіча збірна України впевнено перемогла Люксембург у матчі Золотої Євроліги
Збірна України з волейболу впевнено переграла Люксембург у четвертому турі Золотої Євроліги проти Чехії.
Гра завершилася з рахунком 0:3 за сетами.
Варто зазначити, що українська національна команда грала без низки провідних гравців, які на початку місяця відмовилися приєднуватися до національної команди.
Золота Євроліга-2024
Груповий раунд, 4 тур
26 травня
Люксембург — Україна 0:3 (16:25, 19:25, 20:25)
У перших двох матчах Золотої Євроліги команда Рауля Лосано спершу обіграла Румунію, а потім не залишила шансів Азербайджану. У третьому турі українці поступилися Чехії, яка лідирує в дивізіоні.
Зазначимо, що для виходу в плей-оф необхідно потрапити до топ-4 турнірної таблиці.
Наступний поєдинок "синьо-жовті" зіграють проти Португалії 31 травня.
Розклад матчів збірної України в жіночій Золотій Євролізі-2024
- 31 травня, 21:00: Португалія — Україна
- 2 червня, 21:00: Україна — Бельгія