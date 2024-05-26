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Чоловіча збірна України впевнено перемогла Люксембург у матчі Золотої Євроліги

Станіслав Лисак — 26 травня, 20:51
Чоловіча збірна України впевнено перемогла Люксембург у матчі Золотої Євроліги

Збірна України з волейболу впевнено переграла Люксембург у четвертому турі Золотої Євроліги проти Чехії.

Гра завершилася з рахунком 0:3 за сетами.

Варто зазначити, що українська національна команда грала без низки провідних гравців, які на початку місяця відмовилися приєднуватися до національної команди.

Золота Євроліга-2024
Груповий раунд, 4 тур
26 травня

Люксембург — Україна 0:3 (16:25, 19:25, 20:25)

У перших двох матчах Золотої Євроліги команда Рауля Лосано спершу обіграла Румунію, а потім не залишила шансів Азербайджану. У третьому турі українці поступилися Чехії, яка лідирує в дивізіоні.

Зазначимо, що для виходу в плей-оф необхідно потрапити до топ-4 турнірної таблиці.

Наступний поєдинок "синьо-жовті" зіграють проти Португалії 31 травня.

Розклад матчів збірної України в жіночій Золотій Євролізі-2024

  • 31 травня, 21:00: Португалія — Україна
  • 2 червня, 21:00: Україна — Бельгія
Збірна України з волейболу Золота Євроліга

Збірна України з волейболу

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