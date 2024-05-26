Чоловіча збірна України впевнено перемогла Люксембург у матчі Золотої Євроліги

Збірна України з волейболу впевнено переграла Люксембург у четвертому турі Золотої Євроліги проти Чехії.

Гра завершилася з рахунком 0:3 за сетами.

Варто зазначити, що українська національна команда грала без низки провідних гравців, які на початку місяця відмовилися приєднуватися до національної команди.

Золота Євроліга-2024

Груповий раунд, 4 тур

26 травня

Люксембург — Україна 0:3 (16:25, 19:25, 20:25)

У перших двох матчах Золотої Євроліги команда Рауля Лосано спершу обіграла Румунію, а потім не залишила шансів Азербайджану. У третьому турі українці поступилися Чехії, яка лідирує в дивізіоні.

Зазначимо, що для виходу в плей-оф необхідно потрапити до топ-4 турнірної таблиці.

Наступний поєдинок "синьо-жовті" зіграють проти Португалії 31 травня.

Розклад матчів збірної України в жіночій Золотій Євролізі-2024