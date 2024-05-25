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Збірна України поступилася Чехії в матчі Золотої Євроліги

Игорь Чернявский — 25 травня, 23:52
Збірна України поступилася Чехії в матчі Золотої Євроліги

Збірна України з волейболу зазнала поразки в матчі Золотої Євроліги проти Чехії.

Гра завершилася з рахунком 1:3 за сетами.

Золота Євроліга
3 тур, 25 травня

Україна — Чехія 1:3 (22:25, 25:23, 15:25, 22:25)

Варто зазначити, що збірна України грала без низки провідних гравців, які на початку місяця відмовилися приєднуватися до національної команди.

У перших двох матчах Золотої Євроліги команда Рауля Лосано спершу обіграла Румунію, а потім не залишила шансів Азербайджану.

Після трьох зіграних матчів Україна посідає 5 місце. Чехія натомість має 100% результат і лідирує в дивізіоні.

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