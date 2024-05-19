Збірна України у трьох сетах розгромила Азербайджан у матчі Золотої Євроліги

Чоловіча збірна України з волейболу обіграла Азербайджан у другому матчі Золотої Євроліги-2024.

Для перемоги підопічним Рауля Лосано вистачило три сети — 3:0 (16:25, 16:25, 23:25).

Найрезультативнішим гравцем матчу став діагональний Данило Уривкін (11 очок).

Золота Євроліга, чоловіки

Груповий етап, 1 тур

19 травня

Азербайджан — Україна 0:3 (16:25, 16:25, 23:25)

Напередодні українці здолали команду Румунії (3:1) та з двома перемогами в активі наразі очолюють турнірну таблицю.

Наступні матчі Золотої Євроліги національна команда зіграє проти Чехії та Люксембургу (25 та 26 травня).

Нагадаємо, у межах підготовки до Золотої Євроліги Україна провела дві гри. Спершу команда програла Німеччині, а потім поступилася ще й Польщі.

Раніше до національної команди відмовилися доєднуватися восьмеро гравців, зокрема й лідери збірної Олег Плотницький та Василь Тупчій. Їм загрожують санкції від Федерації волейболу України. Президент ФВУ Михайло Мельник їхній вчинок назвав зрадою.