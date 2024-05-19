Збірна України у трьох сетах розгромила Азербайджан у матчі Золотої Євроліги
Чоловіча збірна України з волейболу обіграла Азербайджан у другому матчі Золотої Євроліги-2024.
Для перемоги підопічним Рауля Лосано вистачило три сети — 3:0 (16:25, 16:25, 23:25).
Найрезультативнішим гравцем матчу став діагональний Данило Уривкін (11 очок).
Золота Євроліга, чоловіки
Груповий етап, 1 тур
19 травня
Азербайджан — Україна 0:3 (16:25, 16:25, 23:25)
Напередодні українці здолали команду Румунії (3:1) та з двома перемогами в активі наразі очолюють турнірну таблицю.
Наступні матчі Золотої Євроліги національна команда зіграє проти Чехії та Люксембургу (25 та 26 травня).
Нагадаємо, у межах підготовки до Золотої Євроліги Україна провела дві гри. Спершу команда програла Німеччині, а потім поступилася ще й Польщі.
Раніше до національної команди відмовилися доєднуватися восьмеро гравців, зокрема й лідери збірної Олег Плотницький та Василь Тупчій. Їм загрожують санкції від Федерації волейболу України. Президент ФВУ Михайло Мельник їхній вчинок назвав зрадою.