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Лосано: Бразилія – гігант у нашому виді спорту

Олег Дідух — 24 червня 2026, 15:40
Лосано: Бразилія – гігант у нашому виді спорту
Рауль Лосано
VolleyballWorld

Головний тренер чоловічої збірної України з волейболу Рауль Лосано поділився очікуваннями від наступних матчів команди в Лізі націй-2026, зокрема, від протистояння з Бразилією.

Слова фахівця наводить Суспільне спорт.

"Цей турнір дуже складний і покаже нам справжню силу української команди проти суперників, які завжди змагаються за місце на п'єдесталі чемпіонату світу. Ми гратимемо проти обох фіналістів минулого чемпіонату світу, а також Бразилії, яка завжди фінішує у четвірці лідерів.

Це великий виклик для України і тому ми повинні бути командою. Бразилія у перший тиждень показала, що є претендентом на титул, як і протягом останніх 25 років. Гігант у нашому виді спорту. Дуже надійна в атаці. Нам потрібно грати дуже добре, щоб мати хоч якийсь шанс на перемогу", – заявив Лосано.

На другому тижні Ліги націй Україна зіграє з Бразилією 24 червня, Італією 25 червня, Канадою 26 червня та Болгарією 28 червня. Поєдинок проти Бразилії розпочнеться о 17:30 за київським часом.

Збірна України з волейболу Рауль Лосано Ліга націй з волейболу

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