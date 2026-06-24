Лосано: Бразилія – гігант у нашому виді спорту

Головний тренер чоловічої збірної України з волейболу Рауль Лосано поділився очікуваннями від наступних матчів команди в Лізі націй-2026, зокрема, від протистояння з Бразилією.

Слова фахівця наводить Суспільне спорт.

"Цей турнір дуже складний і покаже нам справжню силу української команди проти суперників, які завжди змагаються за місце на п'єдесталі чемпіонату світу. Ми гратимемо проти обох фіналістів минулого чемпіонату світу, а також Бразилії, яка завжди фінішує у четвірці лідерів.

Це великий виклик для України і тому ми повинні бути командою. Бразилія у перший тиждень показала, що є претендентом на титул, як і протягом останніх 25 років. Гігант у нашому виді спорту. Дуже надійна в атаці. Нам потрібно грати дуже добре, щоб мати хоч якийсь шанс на перемогу", – заявив Лосано.