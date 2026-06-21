З Плотницьким у складі: збірна України визначилася із заявкою на другий ігровий тиждень Ліги націй

Тренерський штаб чоловічої збірної України з волейболу визначився із заявкою на другий ігровий тиждень Ліги націй-2026.

Про це повідомляє Volleyball.ua.

До заявки увійшли 15 волейболістів.

Пасуюч і: Сергій Євстратов (Леви, Чехія), Віталій Щитков (Епіцентр-Подоляни), Юрій Синиця (Хебей, Китай*);

і: Сергій Євстратов (Леви, Чехія), Віталій Щитков (Епіцентр-Подоляни), Юрій Синиця (Хебей, Китай*); Діагональні : Олександр Бойко (Калабрія Вібо Валентія, Італія), Василь Тупчій (Барком-Кажани / Аркада, Румунія);

: Олександр Бойко (Калабрія Вібо Валентія, Італія), Василь Тупчій (Барком-Кажани / Аркада, Румунія); Догравальники : Олег Плотницький (Перуджа, Італія), Ілля Ковальов (Барком-Кажани), Дмитро Янчук (Панатінаїкос, Греція), Олександр Наложний (Епіцентр-Подоляни), Євген Кісілюк (Рапід Бухарест, Румунія);

: Олег Плотницький (Перуджа, Італія), Ілля Ковальов (Барком-Кажани), Дмитро Янчук (Панатінаїкос, Греція), Олександр Наложний (Епіцентр-Подоляни), Євген Кісілюк (Рапід Бухарест, Румунія); Блокуючі : Максим Дрозд (Епіцентр-Подоляни), Денис Велецький (Епіцентр-Збірна U-20), Юрій Семенюк (Проєкт Варшава, Польща), Владислав Щуров (Барком-Кажани);

: Максим Дрозд (Епіцентр-Подоляни), Денис Велецький (Епіцентр-Збірна U-20), Юрій Семенюк (Проєкт Варшава, Польща), Владислав Щуров (Барком-Кажани); Ліберо: Ярослав Пампушко (Барком-Кажани).

*вказана команда, у якій волейболіст провів сезон-2025-2026.

У порівнянні з першим ігровим тижнем до складу нашої збірної додалися догравальник Олег Плотницький, діагональний Олександр Бойко, блокуючий Максим Дрозд та пасуючий Сергій Євстратов.

Натомість діагональний Максим Тонконог, блокуючий Андрій Челеняк та ліберо Євгеній Бойко приєдналися до складу молодіжної збірної України для участі у чемпіонаті Європи U-22.

Після першого тижня Україна посідає 8 місце в турнірній таблиці Ліги націй. В активі команди – 7 очок і дві перемоги – над Китаєм і Кубою

На другому тижні Ліги націй Україна зіграє з Бразилією 24 червня, Італією 25 червня, Канадою 26 червня та Болгарією 28 червня.