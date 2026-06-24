Збірна України оголосила заявку на другий ігровий тиждень Ліги націй

Тренерський штаб чоловічої збірної України з волейболу визначився із заявкою на другий ігровий тиждень Ліги націй.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Під час підготовки була проведена ротація на позиції зв'язуючого: замість Віталія Щиткова до складу на другий ігровий тиждень включено Сергія Євстратова.

Ще троє волейболістів, які були в заявці збірної України на перший тиждень Ліги націй у Китаї, перейшли до розташування молодіжної команди U-22.

"Троє молодих гравців, які брали участь у першому турнірі в Китаї, тренуватимуться з молодіжною збірною та виступлять на чемпіонаті Європи в Португалії. Відповідно, Олександр Бойко стане резервним діагональним нападником, Дрозд замінить Челеняка, а Олег Плотницький увійде до складу команди замість Євгенія Бойка", – зазначив головний тренер "синьо-жовтих" Рауль Лосано.

Склад збірної України на другий тиждень Ліги націй-2026

Зв'язуючі: Юрій Синиця (Хебей, Китай), Сергій Євстратов (Леви, Чехія)

Юрій Синиця (Хебей, Китай), Сергій Євстратов (Леви, Чехія) Ліберо: Ярослав Пампушко (Барком-Кажани)

Ярослав Пампушко (Барком-Кажани) Діагональні: Василь Тупчій (Барком-Кажани), Олександр Бойко (Тонно Калліпо, Італія)

Василь Тупчій (Барком-Кажани), Олександр Бойко (Тонно Калліпо, Італія) Догравальники: Олег Плотницький (Перуджа, Італія), Ілля Ковальов (Барком-Кажани), Дмитро Янчук (Панатінаїкос, Греція), Олександр Наложний (Епіцентр-Подоляни), Євгеній Кісілюк (Рапід, Румунія)

Олег Плотницький (Перуджа, Італія), Ілля Ковальов (Барком-Кажани), Дмитро Янчук (Панатінаїкос, Греція), Олександр Наложний (Епіцентр-Подоляни), Євгеній Кісілюк (Рапід, Румунія) Центральні блокуючі: Максим Дрозд (Епіцентр-Подоляни), Денис Велецький (Епіцентр-Збірна U-20), Юрій Семенюк (Проєкт Варшава, Польща), Владислав Щуров (Барком-Кажани)

Збірна України розпочне другий тиждень Ліги націй 24 червня о 17:30 матчем проти Бразилії.

Після першого тижня команда Рауля Лосано посідає 8-ме місце в турнірній таблиці Ліги націй. В активі "синьо-жовтих" дві перемоги – над Китаєм і Кубою.