Повернення лідера: Україна назвала склад на матч проти Бразилії у Лізі націй

Тренерський штаб чоловічої збірної України з волейболу визначився із заявкою команди на перший матч другого ігрового тижня Ліги націй-2026 проти збірної Бразилії.

Про це повідомляє Volleyball.ua.

Пасуючий клубу Епіцентр-Подоляни Віталій Щитков не увійшов до фінальної заявки з 14 волейболістів. Свій перший матч з 2023 року за національну команду зіграє Олег Плотницький.

Пасуючі : Сергій Євстратов (Леви, Чехія), Юрій Синиця (Хебей, Китай);

: Сергій Євстратов (Леви, Чехія), Юрій Синиця (Хебей, Китай); Діагональні : Олександр Бойко (Калабрія Вібо Валентія, Італія), Василь Тупчій (Барком-Кажани / Аркада, Румунія);

: Олександр Бойко (Калабрія Вібо Валентія, Італія), Василь Тупчій (Барком-Кажани / Аркада, Румунія); Догравальники : Олег Плотницький (Перуджа, Італія), Ілля Ковальов (Барком-Кажани), Дмитро Янчук (Панатінаїкос, Греція), Олександр Наложний (Епіцентр-Подоляни), Євген Кісілюк (Рапід Бухарест, Румунія);

: Олег Плотницький (Перуджа, Італія), Ілля Ковальов (Барком-Кажани), Дмитро Янчук (Панатінаїкос, Греція), Олександр Наложний (Епіцентр-Подоляни), Євген Кісілюк (Рапід Бухарест, Румунія); Блокуючі : Максим Дрозд (Епіцентр-Подоляни), Денис Велецький (Епіцентр-Збірна U-20), Юрій Семенюк (Проєкт Варшава, Польща), Владислав Щуров (Барком-Кажани);

: Максим Дрозд (Епіцентр-Подоляни), Денис Велецький (Епіцентр-Збірна U-20), Юрій Семенюк (Проєкт Варшава, Польща), Владислав Щуров (Барком-Кажани); Ліберо: Ярослав Пампушко (Барком-Кажани).

Після першого тижня Україна посідає 8 місце в турнірній таблиці Ліги націй. В активі команди – 7 очок і дві перемоги – над Китаєм і Кубою.

На другому тижні Ліги націй Україна зіграє з Бразилією 24 червня, Італією 25 червня, Канадою 26 червня та Болгарією 28 червня.