Повернення лідера: Україна назвала склад на матч проти Бразилії у Лізі націй
Олег Плотницький
CEV
Тренерський штаб чоловічої збірної України з волейболу визначився із заявкою команди на перший матч другого ігрового тижня Ліги націй-2026 проти збірної Бразилії.
Про це повідомляє Volleyball.ua.
Пасуючий клубу Епіцентр-Подоляни Віталій Щитков не увійшов до фінальної заявки з 14 волейболістів. Свій перший матч з 2023 року за національну команду зіграє Олег Плотницький.
- Пасуючі: Сергій Євстратов (Леви, Чехія), Юрій Синиця (Хебей, Китай);
- Діагональні: Олександр Бойко (Калабрія Вібо Валентія, Італія), Василь Тупчій (Барком-Кажани / Аркада, Румунія);
- Догравальники: Олег Плотницький (Перуджа, Італія), Ілля Ковальов (Барком-Кажани), Дмитро Янчук (Панатінаїкос, Греція), Олександр Наложний (Епіцентр-Подоляни), Євген Кісілюк (Рапід Бухарест, Румунія);
- Блокуючі: Максим Дрозд (Епіцентр-Подоляни), Денис Велецький (Епіцентр-Збірна U-20), Юрій Семенюк (Проєкт Варшава, Польща), Владислав Щуров (Барком-Кажани);
- Ліберо: Ярослав Пампушко (Барком-Кажани).
Після першого тижня Україна посідає 8 місце в турнірній таблиці Ліги націй. В активі команди – 7 очок і дві перемоги – над Китаєм і Кубою.
На другому тижні Ліги націй Україна зіграє з Бразилією 24 червня, Італією 25 червня, Канадою 26 червня та Болгарією 28 червня.