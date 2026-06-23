Майже нічого не змінилося: Плотницький – про повернення до збірної після 3-річної перерви
Догравальник збірної України з волейболу Олег Плотницький поділився емоціями напередодні свого першого поєдинку в складі головної команди країни з 2023 року.
Його слова наводить Суспільне Спорт.
"Усе те саме, чесно кажучи. Нічого сильно в нас не змінилося, поки мене не було. Ну, можливо, якщо ми говоримо суто про колектив, додалися молоді гравці. Це супер, я вважаю. У нас є там дві-три-чотири людини – скільки наразі Рауль хоче викликати – вони перспективні та гарно проявляють себе на тренуваннях і викладаються на повну.
Тому, мені здається, атмосфера хороша. Але знаєте, це теж залежить від гри. Хлопці гарно відіграли перший тиждень, та все одно – перемагати набагато краще. Перемоги породжують перемоги".
Нагадаємо, що тренерський штаб чоловічої збірної України з волейболу визначився із заявкою команди на перший матч другого ігрового тижня Ліги націй-2026 проти збірної Бразилії 24 червня.
Також на другому тижні Ліги націй Україна зіграє з Італією (25 червня), Канадою (26 червня) та Болгарією (28 червня).
Після першого тижня Україна посідає 8 місце в турнірній таблиці Ліги націй. В активі команди – 7 очок і дві перемоги – над Китаєм і Кубою.