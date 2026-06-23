Майже нічого не змінилося: Плотницький – про повернення до збірної після 3-річної перерви

Догравальник збірної України з волейболу Олег Плотницький поділився емоціями напередодні свого першого поєдинку в складі головної команди країни з 2023 року.

Його слова наводить Суспільне Спорт.

"Усе те саме, чесно кажучи. Нічого сильно в нас не змінилося, поки мене не було. Ну, можливо, якщо ми говоримо суто про колектив, додалися молоді гравці. Це супер, я вважаю. У нас є там дві-три-чотири людини – скільки наразі Рауль хоче викликати – вони перспективні та гарно проявляють себе на тренуваннях і викладаються на повну.

Тому, мені здається, атмосфера хороша. Але знаєте, це теж залежить від гри. Хлопці гарно відіграли перший тиждень, та все одно – перемагати набагато краще. Перемоги породжують перемоги".