Збірна РФ з волейболу відмовилася від участі на чемпіонаті світу-2027 в Польщі з "міркувань безпеки"

Президент Всеросійської федерації волейболу Станіслав Шевченко заявив, що чоловіча збірна не виступатиме на майбутньому чемпіонаті світу-2027, який триватиме в Польщі, оскільки там може бути порушена безпека гравців, а замість спортивної складової, буде залучена політика.

Його слова передає російське видання ТАСС.

"Що стосується чемпіонату світу 2027 року в Польщі, було ухвалене рішення відмовитися від участі з міркувань безпеки. Ми вважаємо, що на цьому турнірі буде вкрай мало спорту і дуже багато політики.

За його словами, попри цю відмову від виступу на чоловічій світовій першості, російські волейбольні чиновники ведуть переговори з Міжнародною федерацією волейболу (FIVB) щодо участі жіночої збірної країни-агресорки на мундіалі, який відбудеться у 2027 році в США та Канаді.

"Водночас спільно з Міжнародною федерацією волейболу (FIVB) триває опрацювання можливої участі жіночої збірної у першому в історії Північної Америки чемпіонаті світу, який у 2027 році прийматимуть США та Канада. Очікуємо справедливого рішення, яке піде на користь усій волейбольній спільноті та зробить цей важливий старт ще видовищнішим і конкурентнішим".

Зауважимо, що російська збірна жодного разу не вигравала у своїй історії чемпіонат світу. Її найкращим результатом був вихід до фіналу у світовій першості 2002 року.

Нагадаємо, раніше FIVB ухвалила рішення про повернення російських спортсменів до міжнародних змагань. Це стало можливим після того, як Міжнародний олімпійський комітет скасував попередні обмеження щодо участі представників Росії у світових турнірах.

Допуск атлетів РФ до міжнародних змагань зіштовхнувся з жорсткою критикою з боку Федерації волейболу України (ФВУ).

Напередодні також стало відомо, що країну-агресора вже офіційно долучили до Ліги націй з наступного сезону.