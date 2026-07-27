Росіянка влаштувала істерику на корті, але уникла покарання: скандал на турнірі в Бразилії
Під час ґрунтового турніру в Бразилії стався суперечливий епізод за участю російської тенісистки Дар'ї Єгорової.
Після одного з невдалих розіграшів спортсменка не стримала емоцій — жбурнула ракетку об корт і голосно вигукнула, однак арбітр не виніс їй жодного дисциплінарного покарання.
Інцидент привернув увагу настільки, що на майданчик вийшов супервайзер. Він кілька хвилин спілкувався з обома сторонами, після чого матч було продовжено без будь-яких санкцій щодо росіянки.
Попри те, що Єгорова уникла покарання, це не допомогло їй переломити хід зустрічі. У підсумку вона поступилася аргентинці Хулії Капурро Таборді у двох сетах — 4:6, 4:6.
Нагадаємо, напередодні на Вімблдоні зганьбилася росіянка Мірра Андрєєва, яки била себе ракеткою по голові під час матчу.
Схожою поведінкою також відзначилася і зіркова Іга Швьонтек, яка не зуміла впоратися з емоціями після поразки.