Росіянка влаштувала істерику на корті, але уникла покарання: скандал на турнірі в Бразилії

Під час ґрунтового турніру в Бразилії стався суперечливий епізод за участю російської тенісистки Дар'ї Єгорової.

Після одного з невдалих розіграшів спортсменка не стримала емоцій — жбурнула ракетку об корт і голосно вигукнула, однак арбітр не виніс їй жодного дисциплінарного покарання.

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Інцидент привернув увагу настільки, що на майданчик вийшов супервайзер. Він кілька хвилин спілкувався з обома сторонами, після чого матч було продовжено без будь-яких санкцій щодо росіянки.

Попри те, що Єгорова уникла покарання, це не допомогло їй переломити хід зустрічі. У підсумку вона поступилася аргентинці Хулії Капурро Таборді у двох сетах — 4:6, 4:6.

Нагадаємо, напередодні на Вімблдоні зганьбилася росіянка Мірра Андрєєва, яки била себе ракеткою по голові під час матчу.

Схожою поведінкою також відзначилася і зіркова Іга Швьонтек, яка не зуміла впоратися з емоціями після поразки.