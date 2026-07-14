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МОК уперше з 2023 року повернув сторінку Олімпійського комітету Росії на свій сайт

Олексій Мурзак — 14 липня 2026, 20:15
МОК уперше з 2023 року повернув сторінку Олімпійського комітету Росії на свій сайт
ВВС

МОК повернув сторінку Олімпійського комітету Росії на свій сайт.

Вона стала доступною вперше з 2023 року, коли членство РФ було призупинено.

Нагадаємо, що 7 липня Виконавчий комітет МОК тимчасово скасував дискваліфікацію Російського олімпійського комітету та призупинив дію рекомендацій щодо обмеження участі російських спортсменів.

Як відомо, 8 липня Міжнародна федерація волейболу (FIVB) дозволила російським спортсменам і технічним офіційним особам повернутися до міжнародних змагань. До цього обмеження з атлетів РФ зняла Міжнародна федерація фехтування.

А нещодавно до цього списку приєдналася Міжнародна федерація настільного тенісу, яка також відновила допуск для представників країни-агресорки.

Низка європейських країн розкритикувала це рішення і закликала позбавити МОК фінансування.

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