Дев'ять країн ЄС закликали припинити фінансування МОК внаслідок рішення зняти санкції з Росії

Дев'ять країн звернулися до Європейського Союзу із закликом перекрити грошові надходження для Міжнародного олімпійського комітету, після того, як організація ухвалила рішення зняти попередні рекомендації щодо обмежень участі росіян у міжнародних турнірах.

Про це повідомляє Міністерство культури Естонії.

Як зазначається, саме Естонія ініціювала це звернення до єврокомісара з питань міжпоколіннєвої справедливості, молоді, культури та спорту Гленна Мікаллефа, після чого до цієї ініціативи доєдналися Нідерланди, Литва, Латвія, Польща, Швеція, Румунія, Фінляндія та Данія.

У поданій заяві йдеться про те, щоб виключити МОК з програми Erasmus+ та інших програм фінансової підтримки ЄС. Також ці санкції мають стосуватися Міжнародної федерації фехтування (FIE) та Міжнародної федерації водних видів спорту (World Aquatics), які напередодні зняли обмеження з атлетів з РФ та Білорусі.

Неспровокована та невиправдана агресивна війна Росії проти України, яку уможливив уряд Білорусі, викликає глибоке обурення та є грубим порушенням міжнародного права та основних міжнародних зобов'язань.

"Повага до прав людини, верховенства права та мирних відносин між народами належать до основних принципів, на яких ґрунтується міжнародний спорт та олімпійський рух. Повністю поважаючи автономію спортивних організацій, міністри спорту ЄС послідовно закликають міжнародні спортивні органи дотримуватися та захищати ці принципи.Ми хотіли б висловити серйозну стурбованість тим, що деякі міжнародні спортивні організації вирішили не узгоджувати свої рішення з цими фундаментальними цінностями. Таким чином вони продемонстрували явне відхилення від цінностей, на яких ґрунтується Європейський Союз. Прикро, що доводиться розглядати такі заходи. Однак у випадках, коли ці організації відмовляються дотримуватися цінностей, які Європейський Союз прагне просувати та захищати, доступ до фінансування ЄС та пов'язаних з ним пільг має залишатися призупиненим доти, доки вони не продемонструють відновлення своєї прихильності до цих принципів", – йдеться в сформованому урядами зверненні до Гленна Мікаллефа.

Як наголошує видання Reuters, цей крок може стати точкою конфлікту між європейським урядом та олімпійським керівництвом перед Олімпійськими іграми-2028, які проходитимуть в США, Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, що 7 липня Виконавчий комітет МОК тимчасово скасував дискваліфікацію Російського олімпійського комітету та призупинив дію рекомендацій щодо обмеження участі російських спортсменів.

Як відомо, 8 липня Міжнародна федерація волейболу (FIVB) дозволила російським спортсменам і технічним офіційним особам повернутися до міжнародних змагань. До цього обмеження з атлетів РФ зняла Міжнародна федерація фехтування.

А нещодавно до цього списку приєдналася Міжнародна федерація настільного тенісу, яка також відновила допуск для представників країни-агресорки.

Додамо, що напередодні головна дипломатка ЄС Кая Каллас розкритикувала рішення МОК зняти санкції з Росії, зазначивши, що таким чином організація підтримує воєнну агресію проти України.