Федерація волейболу України розкритикувала рішення FIVB повернути росіян до міжнародних змагань

Федерація волейболу України (ФВУ) засудила рішення Міжнародної федерації волейболу (FIVB) дозволити збірним Росії повернутися до міжнародних змагань із 2027 року.

Відповідна заява була опублікована пресслужбою ФВУ.

Українська сторона висловила "глибоке розчарування та обурення" через рішення FIVB відновити участь російських команд, а також повернути їхні позиції у світовому рейтингу.

У ФВУ наголосили, що їхня позиція щодо недопуску російських спортсменів до міжнародних турнірів залишається незмінною.

"Поки російські війська продовжуватимуть вести жорстоку війну проти українського народу, заборона на участь громадян Росії в будь-яких міжнародних змаганнях має діяти й підтримуватися беззаперечно", – йдеться у заяві ФВУ.

ФВУ нагадала міжнародній організації, що від початку повномасштабного вторгнення українська спортивна спільнота втратила понад 600 спортсменів і тренерів, а понад 500 спортивних об'єктів було зруйновано або пошкоджено.

"Російській державі не можна дозволити використовувати спорт для легітимізації свого варварського та неспровокованого вторгнення в нашу країну", – йдеться у тексті заяви.

Окремо Федерація волейболу України розкритикувала аргумент про те, що спорт має залишатися поза політикою, нагадавши про використання спортивних заходів у Росії для пропаганди та підтримки війни.

"Хіба не політика, коли на матчах чемпіонату РФ з волейболу пропагується свастика у вигляді літери "Z", а провідні спортсмени збираються на великому стадіоні, щоб підтримати свого диктатора?", – повідомляється у заяві.

У ФВУ закликали керівництво FIVB переглянути та скасувати рішення про повернення російських збірних до міжнародних змагань.

Нагадаємо, раніше FIVB ухвалила рішення про повернення російських спортсменів до міжнародних змагань. Це стало можливим після того, як Міжнародний олімпійський комітет скасував попередні обмеження щодо участі представників Росії у світових турнірах.

Також свою реакцію на рішення FIVB висловив капітан збірної України Олег Плотницький. Волейболіст заявив, що такий крок суперечить цінностям, які має відстоювати спорт.