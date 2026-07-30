Виконавчий комітет Міжнародної федерації шкільного спорту (ISF) ухвалив рішення відновити статус російської загальнодержавної організації "Юность России", що дозволяє повернутися до міжнародних змагань дітям з країни-агресора.

Про це повідомляє міністр спорту РФ Міхаіл Дегтярьов.

Як зазначається, можливість впровадження цієї ухвали Дегтярьов обговорював з президентом ISF – сербом Желько Танасковичем у травні цього року.

"Це означає повернення російських школярів до участі в офіційних міжнародних змаганнях та заходах ISF, яка об'єднує 126 країн і розвиває систему шкільних змагань на п'яти континентах", – заявив російський політик, котрий перебуває під санкціями від України та низки країн Європейського союзу.

Нагадаємо, що 7 липня Виконавчий комітет МОК тимчасово скасував дискваліфікацію Російського олімпійського комітету та призупинив дію рекомендацій щодо обмеження участі російських спортсменів.

Як відомо, 8 липня Міжнародна федерація волейболу (FIVB) дозволила російським спортсменам і технічним офіційним особам повернутися до міжнародних змагань. До цього обмеження з атлетів РФ зняла Міжнародна федерація фехтування.

А нещодавно до цього списку приєдналася Міжнародна федерація настільного тенісу, яка також відновила допуск для представників країни-агресорки.