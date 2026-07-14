Головна дипломатка ЄС засудила рішення МОК повернути росіян до міжнародних змагань

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас розкритикувала рішення МОК щодо повернення російських спортсменів до міжнародних змагань, зазначивши, що на тлі масових вбивств мирного населення України, ця ухвала виглядає нагородою за випади воєнної агресії.

Її слова передає The Guardian.

Вона назвала цей крок "відірваним від реальності", оскільки він збігається в часі з тим, як Росія вбиває рекордну кількість українських цивільних осіб.

"Схоже, що Міжнародний олімпійський комітет винагороджує такі атаки", – заявила вона.

Нагадаємо, що 7 липня Виконавчий комітет МОК тимчасово скасував дискваліфікацію Російського олімпійського комітету та призупинив дію рекомендацій щодо обмеження участі російських спортсменів.

Як відомо, 8 липня Міжнародна федерація волейболу (FIVB) дозволила російським спортсменам і технічним офіційним особам повернутися до міжнародних змагань. До цього обмеження з атлетів РФ зняла Міжнародна федерація фехтування.

А напередодні до цього списку приєдналася Міжнародна федерація настільного тенісу, яка також відновила допуск для представників країни-агресорки.