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Наш прийом був поганим, – Євстратов прокоментував поразку України від Франції

Володимир Максименко — 25 червня 2025, 14:47
Наш прийом був поганим, – Євстратов прокоментував поразку України від Франції
Сергій Євстратов
Артем Лавренчук/volleyball.ua

Гравець збірної України з волейболу Сергій Євстратов прокоментував поразку від Франції в матчі п'ятого туру Ліги націй.

Слова зв'язуючого наводить Суспільне Спорт.

"Франція – одна з найкращих команд у світі, вони показали свою подачу, тиснули під час подачі на нас. Наш прийом був поганий. Це великий урок для нас, треба це покращувати.

Хотів би дуже подякувати нашим уболівальникам за підтримку. Сподіваюся, в наступних матчах покажемо кращий волейбол", – сказав Євстратов.

Через цю поразку Україна поступилася місцем французам у турнірній таблиці. Тепер у Франції 8 очок, що на 1 бал більше за результат "синьо-жовтих". Також Україна вперше на турнірі не здобула очок у грі.

У першій грі Ліги націй українці здолали США, після цього в неймовірному матчі перемогли Кубу, а потім прикро програли Бразилії та Ірану. Зауважимо, що це дебютна Ліга націй для України.

Наступний матч "синьо-жовті" проведуть завтра, 26 червня. Суперником буде Туреччина. З повним розкладом ігор українців на турнірі можна ознайомитись ТУТ.

волейбол Збірна України з волейболу Ліга націй

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