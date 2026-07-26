Янчук: Вихід у плейоф Ліги націй – це щось неймовірне

Волейболіст збірної України Дмитро Янчук перед стартом команди у плейоф Ліги націй-2026 оцінив виступ команди в основному раунді турніру.

Слова спортсмена наводить Суспільне спорт.

"У першу чергу, для мене вихід у плейоф – це щось неймовірне. Це круто. Для збірної це означає те, що ми прямуємо в правильному векторі і покращуємо свій результат з року в рік, з гри в гру. І не кожна команда може собі дозволити вийти в плейоф. Перші два тижні в цілому було все добре. Другий тиждень у нас був ідеальний, можна сказати. Там тільки гра з Болгарією трішки не клеїлась.

Перший тиждень нам трохи не вистачало впевненості в перших іграх — можливо, переживання були, а потім ми зіграли чудово. Третій тиждень виявився трішки нервовим для нас всіх. На мою думку, все ж таки не вистачає захисту. Щось ми подаємо, б'ємо по м'ячу, все добре, але трішки потрібен захист", – заявив Янчук.