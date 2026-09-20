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Відверто, просто нічого не виходило взагалі: Тупчій – про виліт збірної України в 1/8 фіналу Євро-2026

Микола Літвінов — 20 вересня 2026, 21:05
Відверто, просто нічого не виходило взагалі: Тупчій – про виліт збірної України в 1/8 фіналу Євро-2026
Василь Тупчій
CEV

Діагональний збірної України Василь Тупчій висловився щодо вильоту в 1/8 фіналу чемпіонату Європи від Румунії (0:3), відзначивши, що у команди нічого не виходило зробити протягом поєдинку.

Про це він розповів у своєму телеграм-каналі.

"Завершуємо чемпіонат Європи. На жаль, на такій не дуже приємній ноті для нас. Відверто, просто нічого не виходило взагалі. Нічого не могли зробити. Ось і результат.

А в румунів, наприклад, таки все залітало. Усе виходило в них сьогодні. Дякую вам усім за підтримку. Розумію зараз ваші емоції. У нас вони не кращі. Усім до побачення".

Зазначимо, що своїми думками щодо поразки "синьо-жовтих" раніше поділились пасуючий Юрій Синиця, капітан Юрій Семенюк та догравальник Олег Плотницький.

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