Вони взагалі не старалися: Семенюк – про поразку збірної України в 1/8 фіналу ЧЄ-2026

Капітан чоловічої збірної України з волейболу Юрій Семенюк емоційно прокоментував поразку від Румунії в 1/8 фіналу Євро-2026, зазначивши, що румунській команді не довелося демонструвати свою найкращу гру.

Про це він сказав у коментарі Суспільне Спорт.

"Румуни взагалі не грали. Вони перебивали просто м'яч на нашу сторону. Все, що їм треба було зробити. Але нам не вдалося цим скористатися і забити.

Дивіться на них, як вони ходили по майданчику. Вони навіть не старалися толком. Ну а ми нічого не зробили у відповідь", – зазначив він.

Капітан додав, що поразка коштуватиме Україні значної кількості очок в олімпійському рейтингу. Водночас він подякував уболівальникам за підтримку та запевнив, що команда має продовжувати працювати й більше викладатися.

Раніше результат протистояння прокоментував і догравальник "синьо-жовтих" Юрій Синиця.

Збірна Румунії вийшла до чвертьфіналу Євро-2026, де зустрінеться з переможцем матчу Франція – Португалія.