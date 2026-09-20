Ніхто не очікував такого результату: Синиця відреагував на виліт України з Євро-2026

Волейболіст збірної України Юрій Синиця прокоментував поразку від Румунії в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2026, визнавши, що "синьо-жовті" провели поганий матч, і цьому нема жодних пояснень.

Про це він сказав у коментарі Суспільне Спорт.

"Жодних пояснень. Просто немає слів, не знаю, що сказати. Ніхто не очікував такого результату. Я хочу привітати збірну Румунії – вона грала добре, а ми погано.



Відверто погана гра сьогодні з нашого боку. Немає що сказати", – заявив Синиця.