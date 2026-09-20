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Ніхто не очікував такого результату: Синиця відреагував на виліт України з Євро-2026

Олексій Мурзак — 20 вересня 2026, 18:59
Ніхто не очікував такого результату: Синиця відреагував на виліт України з Євро-2026
Юрій Синиця
en.volleyballworld.com

Волейболіст збірної України Юрій Синиця прокоментував поразку від Румунії в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2026, визнавши, що "синьо-жовті" провели поганий матч, і цьому нема жодних пояснень.

Про це він сказав у коментарі Суспільне Спорт.

"Жодних пояснень. Просто немає слів, не знаю, що сказати. Ніхто не очікував такого результату. Я хочу привітати збірну Румунії – вона грала добре, а ми погано.

Відверто погана гра сьогодні з нашого боку. Немає що сказати", – заявив Синиця.

Поразка від Румунії завершила виступ збірної України на Євро-2026.

Зазначимо, що "синьо-жовті" вийшли у плейоф Євро із другого місця у групі B, здобувши чотири перемоги у п'яти іграх (12 балів). Натомість Румунія з дев'ятьма очками фінішувала третьою у групі D.

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