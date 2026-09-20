Ніхто не очікував такого результату: Синиця відреагував на виліт України з Євро-2026
Волейболіст збірної України Юрій Синиця прокоментував поразку від Румунії в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2026, визнавши, що "синьо-жовті" провели поганий матч, і цьому нема жодних пояснень.
Про це він сказав у коментарі Суспільне Спорт.
"Жодних пояснень. Просто немає слів, не знаю, що сказати. Ніхто не очікував такого результату. Я хочу привітати збірну Румунії – вона грала добре, а ми погано.
Відверто погана гра сьогодні з нашого боку. Немає що сказати", – заявив Синиця.
Поразка від Румунії завершила виступ збірної України на Євро-2026.
Зазначимо, що "синьо-жовті" вийшли у плейоф Євро із другого місця у групі B, здобувши чотири перемоги у п'яти іграх (12 балів). Натомість Румунія з дев'ятьма очками фінішувала третьою у групі D.