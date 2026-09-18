Румунія – це суперник, якого ми можемо пройти: Кісілюк оцінив шанси збірної України дійти до 1/4 фіналу Євро-2026

Догравальник збірної України Євген Кісілюк заявив, що в команди є всі шанси пройти Румунія на шляху до чвертьфіналу чемпіонату Європи-2026.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Так, звісно. Ми вже були в 1/8 фіналу, минулого разу зайшли у вісімку, а зараз хотілося б потрапити далі. Я думаю, такі шанси є. Румунія — це суперник, якого ми можемо пройти. Не "спокійно", звісно, але є великі шанси для того, щоб перемогти й пройти в наступний раунд".

Окрім того, він вважає, що із французами у "синьо-жовтих" також будуть шанси перемогти.

"Там, наскільки я пам'ятаю, скоріш за все, буде чекати Франція. З французами також є непогані шанси, тому що вони зараз дуже омолодилися: є і досвідчені гравці, і молоді. У них такий мікс, але з ними теж є шанси непогані поборотися за вихід у четвірку як мінімум".

Нагадаємо, що підопічні Рауля Лосано пробилися до плейоф Євро-2026, де у першому раунді зіграють проти Румунії – 20 вересня о 16:00 (за київським часом).

Зауважимо, що Україна може зустрітися з Францією у 1/4 фіналу у тому разі, якщо "Тьом Голо" переможе Португалію. Ця зустріч відбудеться 20 вересня та розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Напередодні один із лідерів команди Олег Плотницький в ексклюзивному інтерв'ю "Чемпіону" оцінив виступ на груповому етапі, розповів про амбітні цілі команди та пояснив, чого не вистачає команді, аби перемагати Польщу.