Чесно кажучи, нічого не змінилося: волейболіст збірної України Щитков – про перемогу над США

Зв'язуючий збірної України з волейболу Віталій Щитков заявив, що перемога над командою США ніяк не вплинула психологічно на колектив.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Чи надала впевненості команді перемога над США? Чесно кажучи – нічого не змінилося. Ми просто їхали, налаштовувалися грати на такому рівні й показувати свою найкращу гру, а результат вже буде потім. Все залежить від нас: якщо будемо показувати свою найкращу гру, показувати класний, ефективний волейбол, то у нас все може вийти.

Ми не думали про якісь вильоти [з Ліги націй], останнє місце – просто вийшли грати у задоволення, перемагати та робити все, що від нас належить. Вважаю, що у нас все ще попереду, і незважаючи на цю перемогу над збірною США, не треба задирати носа – грати далі та додавати з кожною грою якомога краще", – сказав Щитков.

Після США Україна зіграє ще три матчі в цей ігровий тиждень: проти Куби (13 червня), Бразилії (14 червня) та Ірану (15 червня). З повним розкладом ігор українців на турнірі можна ознайомитись ТУТ. Наразі Україна посідає 3 місце в турнірній таблиці.

Нагадаємо, у межах підготовки до ЛН-2025 збірна України зіграла на міжнародному турнірі Silesia Cup-2025. У першому турі підопічні Рауля Лосано переграли збірну Польщі, у другому поступились команді Німеччини, а у третьому були сильнішими за Болгарію.