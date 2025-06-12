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Україна – у трійці лідерів турнірної таблиці Ліги націй після першого туру

Микола Дендак — 12 червня 2025, 10:09
Україна – у трійці лідерів турнірної таблиці Ліги націй після першого туру
en.volleyballworld.com

Збірна України з волейболу здолала команду США в першому матчі Ліги націй, не віддавши супернику жодного сету. Це дозволило українцям опинитися в трійці лідерів турнірної таблиці.

Вище за "синьо-жовтих" опинилися лише Бразилія та Японія. Обидві команди також перемогли з рахунком 3:0, але у них краще співвідношення геймів.

Турнірна таблиця Ліги націй-2025

Топ-5 збірних

  1. Бразилія – 3 очки (1 матч), 3:0 (співвідношення сетів)
  2. Японія – 3 очки (1), 3:0
  3. Україна – 3 очки (1), 3:0
  4. Італія – 3 очки, 3:1
  5. Словенія – 3 очки, 3:1

Цього сезону Міжнародна федерація волейболу збільшила список учасників з 16 до 18. Команди розділили на три пули по шість збірних. Кожна команда на груповому етапі проведе по 12 матчів, після чого визначаться вісім країн, які вийдуть у плейоф.

Після США Україна зіграє ще три матчі в цей ігровий тиждень: проти Куби (13 червня), Бразилії (14 червня) та Ірану (15 червня). З повним розкладом ігор українців на турнірі можна ознайомитись ТУТ.

Нагадаємо, у межах підготовки до ЛН-2025 збірна України зіграла на міжнародному турнірі Silesia Cup-2025. У першому турі підопічні Рауля Лосано переграли збірну Польщі, у другому поступились команді Німеччини, а у третьому були сильнішими за Болгарію.

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