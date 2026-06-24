Тренер збірної України – про перемогу над Бразилією: Усе спрацювало прекрасно

Помічник головного тренера збірної України Агустін Брісколі оцінив перемогу над національною командою Бразилії у Лізі націй.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Ми задоволені грою нашої команди. Дуже важко працювали командою. Зараз приїхали нові гравці, які не грали у першому тижні. Було дуже важко влити їх у гру, але все спрацювало прекрасно. Задоволені тим, як склався матч. Дуже пишаюся нашими гравцями. Для України це дуже важкий момент як для нації і країни. Люди, які приїхали за нас вболівати — це надзвичайно важливо", – сказав він.

Також тренер заявив, що у планах команди здобути перемогу у ще двох матчах.

"Спробуємо виграти якомога більше матчів. У нас був план виграти три матчі, один ми виграли. Це дуже складний турнір, тут треба перемагати. Зараз будемо вивчати Італію, готуватися до [наступного матчу]", – підсумував Брісколі.

Нагадаємо, українці стартували в Лізі націй з розгромної поразки від Японії. Потім були перемоги над Китаєм та Кубою, а в останньому матчі першого тижня – поразка від Польщі.

Після першого ігрового тижня Україна опинилася на 8 місці в турнірній таблиці. Зауважимо, що для виходу в плейоф необхідно фінішувати в топ-8 (або топ-7, якщо Китай, як господар, не зможе пройти власними силами).

Наступний матч українці зіграють 25 червня проти команди Італії. Далі буде Канада (26 червня) та Болгарія (28 червня).