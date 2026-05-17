Перуджа з Плотницьким вдруге поспіль виграла Лігу чемпіонів

У неділю, 17 травня, відбувся фінальний матч Ліги чемпіонів з волейболу, у якому Перуджа з українцем Олегом Плотницьким перемогла польську Алурон Варту Заверцє.

Зустріч завершилася переконливою перемогою італійського клубу з рахунком 3:0.

Варта створила проблеми лише у першому сеті, однак у двох наступних Перуджа взяла ситуацію під контроль та довела справу до перемоги.

Зазначимо, що минулого сезону ці команди також грали у фіналі, і тоді перемогу святкував також італійський колектив.

Загалом для Плотницького це вже 15-й трофей у складі Перуджи.

Ліга чемпіонів з волейболу

Фінал, 17 травня

Перуджа – Алурон Варта Заверцє 3:0 (29:27, 25:18, 25:16)

Як відомо, у протистоянні за "бронзу" Проєкт Варшава із українцем Семенюком зазнав поразки від Зіраат Банкасі.

Нагадаємо, у травні Перуджа стала чемпіоном Суперліги Італії.