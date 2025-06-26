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Україна – Туреччина: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Олексій Мурзак — 26 червня 2025, 18:25
Україна – Туреччина: онлайн-трансляція матчу Ліги націй
en.volleyballworld.com

Збірна України з волейболу зіграє проти команди Туреччини в шостому матчі Ліги націй.

Поєдинок відбудеться сьогодні, 26 червня, та розпочнеться о 18:30 за київським часом. Пропонуємо вашій увазі онлайн-трансляцію протистояння.

Зауважимо, що турки є незручним суперником для "синьо-жовтих". Команди зустрічалися 6 разів, з них 5 завершилися перемогою Туреччини.

У першій грі Ліги націй українці здолали США, після цього в неймовірному матчі перемогли Кубу, а потім прикро програли Бразилії та Ірану, а також без шансів поступилися Франції.

З повним розкладом ігор українців на турнірі можна ознайомитись ТУТ.

Нагадаємо, у межах підготовки до ЛН-2025 збірна України зіграла на міжнародному турнірі Silesia Cup-2025. У першому турі підопічні Рауля Лосано переграли збірну Польщі, у другому поступились команді Німеччини, а у третьому були сильнішими за Болгарію.

Збірна України з волейболу Ліга націй

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