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Тренер збірної України розкрив ключовий фактор для перемоги над Польщею в 1/4 фіналу Ліги націй

Микола Літвінов — 30 липня 2026, 13:22
Тренер збірної України розкрив ключовий фактор для перемоги над Польщею в 1/4 фіналу Ліги націй
Агустін Брісколі
agusbri/instagram

Асистент головного тренера збірної України Агустін Брісколі заявив, що подачі можуть стати ключовим компонентом для перемоги його команди над Польщею у чвертьфіналі Ліги націй.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Ключем є наша подача. Хороша річ для нас у тому, що ми маємо чотирьох гравців із дуже хорошими подачами: Дмитро Янчук, Олег Плотницький, Юрій Семенюк, а також Василь Тупчій. Це наш найкращий захист для зупинки атаки Польщі".

Зауважимо, що поєдинок між "синьо-жовтими" та "біло-червоними" відбудеться 30 липня, а стартовий свисток пролунає о 14:30 (за київським часом). На "Чемпіоні" буде доступна відеотрансляція поєдинку, переглянути яку ви можете за посиланням.

Додамо, що напередодні своїми думками щодо цього протистояння поділився волейболіст збірної України Василь Тупчій.

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