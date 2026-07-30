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Польща – Україна: анонс відеотрансляції 1/4 фіналу Ліги націй

Денис Іваненко — 30 липня 2026, 10:58
Польща – Україна: анонс відеотрансляції 1/4 фіналу Ліги націй
Польща – Україна, відеотрансляція матчу Ліги націй із волейболу
ФВУ

У четвер, 30 липня, збірна України проведе матч 1/4 фіналу чоловічої Ліги націй з волейболу проти Польщі, який розпочнеться о 14:30 за київським часом.

Суперники вже зустрічались між собою на груповому етапі. В очному протистоянні "синьо-жовті" поступились із рахунком 2:3, хоча виграли перші два сети.

Дивіться пряму трансляцію поєдинку Польща – Україна, яку організує Суспільне Спорт, у прямому етері на "Чемпіоні".

Відео буде додане до новини ближче до початку зустрічі...

Зазначимо, що поляки є чинними чемпіонами Ліги націй. Україна вперше в історії вийшла у плейоф турніру.

Нагадаємо, що напередодні визначився суперник переможця цієї пари у півфіналі. Ним стала Словенія, яка здолала у трьох сетах Туреччину. 

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