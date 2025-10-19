Збірна України обіграла Азербайджан в Лізі націй EAFF-2025 та підвищилася в класі

Сьогодні, 19 жовтня збірна України з ампфутболу зіграла останній матч Дивізіону С Ліги націй EAFF-2025. Суперником був Азербайджан.

Поєдинок завершився перемогою українців з рахунком 3:1.

Спершу українцям допоміг вийти вперед автогол, після цього Микола Олексієнко подвоїв перевагу, реалізувавши пенальті, а останній гол "синьо-жовтих" забив Дмитро Куць.

Таким чином збірна України виграла Лігу націй у своєму дивізіоні та підвищилася в класі. Тепер команда виступатиме у Дивізіоні В.

Ліга націй EAFF-2025

4 тур, 19 жовтня

Україна – Азербайджан 3:1

Нагадаємо, в першому турі збірна України поступилась Ізраїлю, після чого переграла Нідерланди та Бельгію.

Зазначимо, що у серпні УАФ анонсувала запуск чемпіонату України з ампфутболу, старт якого відбувся наприкінці того ж місяця.