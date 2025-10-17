Україна поступилась Ізраїлю у першому матчі Ліги націй EAFF-2025

Сьогодні, 17 жовтня, збірна України з ампфутболу провела свій перший матч у межах Ліги націй EAFF-2025.

Дебютним суперником "синьо-жовтих" у поточному розіграші турніру стала збірна Ізраїлю, яка здобула перемогу з рахунком 2:0. Обидва голи українська команда пропустила у першому таймі: на 24-й хвилині відзначився Царфаті, а на 38-й хвилині рахунок подвоїв Маман.

Ліга націй EAFF-2025

1 тур, 17 жовтня

Ізраїль – Україна 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 24 Царфаті, 2:0 – 38 Маман.

УАФ

Завтра, 18 жовтня, збірна України зіграє одразу два матчі Ліги націй EAFF-2025: спочатку українці зустрінуться з Нідерландами (10:00), після чого на них очікує поєдинок проти Бельгії (14:00). Четвертий матч турніру відбудеться 19 жовтня, коли Україна зіграє з Азербайджаном (16:00).

Нагадаємо, що у серпні УАФ анонсувала запуск чемпіонату України з ампфутболу, старт якого відбувся наприкінці того ж місяця.