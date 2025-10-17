Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Україна поступилась Ізраїлю у першому матчі Ліги націй EAFF-2025

Олексій Погорелов — 17 жовтня 2025, 15:46
Україна поступилась Ізраїлю у першому матчі Ліги націй EAFF-2025
УАФ

Сьогодні, 17 жовтня, збірна України з ампфутболу провела свій перший матч у межах Ліги націй EAFF-2025.

Дебютним суперником "синьо-жовтих" у поточному розіграші турніру стала збірна Ізраїлю, яка здобула перемогу з рахунком 2:0. Обидва голи українська команда пропустила у першому таймі: на 24-й хвилині відзначився Царфаті, а на 38-й хвилині рахунок подвоїв Маман.

Ліга націй EAFF-2025
1 тур, 17 жовтня

Ізраїль – Україна 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 24 Царфаті, 2:0 – 38 Маман.

УАФ

Завтра, 18 жовтня, збірна України зіграє одразу два матчі Ліги націй EAFF-2025: спочатку українці зустрінуться з Нідерландами (10:00), після чого на них очікує поєдинок проти Бельгії (14:00). Четвертий матч турніру відбудеться 19 жовтня, коли Україна зіграє з Азербайджаном (16:00).

Нагадаємо, що у серпні УАФ анонсувала запуск чемпіонату України з ампфутболу, старт якого відбувся наприкінці того ж місяця.

Збірна України Ізраїль Україна ампфутбол Ліга націй

Збірна України

Перемоги принесли результат: Україна піднялася в оновленому рейтингу ФІФА
Ребров увійшов до п'ятірки тренерів із 30+ матчами на чолі збірної України
Довбик: Добре, коли захисники суперника концентруються на мені – інші можуть цим скористатися
Тренер Азербайджану: Можливо, ми повинні були взяти очко у грі з Україною
Бондар – про відбір ЧС-2026: Тренер сказав налаштовуватися на перше місце в групі

Останні новини