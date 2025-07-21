Жіноча збірна України виступатиме в наступному розіграші Ліги націй

За підсумком рейтингового сезону жіноча збірна України з волейболу кваліфікувалася до наступного розіграшу Ліги націй.

Про це стало відомо після мінімальної перемоги Пуерто-Рико над Мексикою. Пуерториканки втратили можливість обійти українську команду у світовому рейтингу.

Завдяки цьому Україна стала найкращою серед команд, які зараз не виступають у Лізі націй, що й дозволило підопічним Якуба Глушака вийти до Ліги націй-2026.

Наразі українки посідають 15 сходинку у світовому рейтингу, маючи 192,10 балів у активі.

На шляху до виходу в ЛН жіноча збірна України втретє в історії виграла Золоту Євролігу, обігравши у фіналі Угорщину. У півфінальних поєдинках українки без проблем обіграли Швецію, не віддавши суперницям жодного сету.

Зауважимо, що фінальний раунд цьогорічного розіграшу Ліги націй стартуватиме 23 липня. У чвертьфіналах зустрінуться Італія – США, Польща – Китай, Бразилія – Німеччина та Японія – Туреччина.