Ми не просимо поблажок, але не робіть вигляд, що війни не існує: Федорів – про рішення МОК зняти обмеження з російських спортсменів

Українська веслувальниця Ірина Федорів відреагувала на рішення МОК зняти попередні рекомендації щодо обмежень участі росіян у міжнародних турнірах, зазначивши, що спорт не може існувати у вакуумі, а такий крок є зневагою до реальності.

Свою думку вона висловила в Інстаграм.

"Поки МОК говорить про "повернення до спорту", ми в Україні тренуємося під повітряними тривогами, після безсонних ночей через шахеди та ракетні атаки. Ми не просимо поблажок. Ми просимо не робити вигляд, що війни не існує.

Спорт не існує у вакуумі. Коли українські спортсмени щодня ризикують життям лише для того, щоб вийти на тренування, рішення, які повертають кацапський спорт до "нормальності", виглядають як зневага до цієї реальності. Ми продовжимо боротися. Але мовчати про це – не будемо", – наголосила вона.

Напередодні міжнародна федерація волейболу (FIVB) дозволила російським спортсменам і технічним офіційним особам повернутися до міжнародних змагань.